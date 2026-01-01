愛馬仕賣貴價搖搖盛惠兩萬　網民：行李箱輪子加根繩？

法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）推出一款售價18,400元人民幣（約2.06萬港元）的搖搖，引發網友熱議。有網友在社交平台發文調侃：「這真不是賣不出的行李箱上拆下來的輪子加根繩嗎」，該帖文迅速引發大量關注。
根據愛馬仕小程序的商品資訊顯示，這款搖搖配有Mysore山羊皮收納盒，產品靈感來自R.M.S行李箱的金屬軸滑輪。皮革搖搖手柄採用馬鞍針法縫線，產地為法國製造，長4.5厘米，直徑為3.5厘米。
深圳、廣州賣斷市
愛馬仕官方客服表示，該產品是近期推出的新品，採取皮革和馬鞍針縫線手柄設計，收納盒採用山羊皮，天然且珍貴。目前該產品線上有極少量庫存，在深圳、廣州地區已處於斷貨狀態，後期會不定時不定量從法國拉貨。
相較於愛馬仕的天價搖搖，內地市場的搖搖價格普遍親民。第三方購物平台數據顯示，搖搖的價格在9元到150元人民幣（約10.1元到168元）之間。其中一款用於專業比賽的搖搖，材料為ABS工程塑料合金，重量為64.7克，直徑5.4厘米，寬度為4.2厘米，售價138元人民幣（約154港元）。
有消費者認為，作為頂尖奢侈品牌，愛馬仕品牌附加值高，其設計、工藝以及材質都有獨特之處，是身份與品味的象徵，相關產品價格高可以理解。此前就有人願意為其20,000元人民幣（約2.24萬港元）的狗碗埋單。
11月底推出兩款犬類餐碗
2025年11月底，愛馬仕在官網上架了兩款不同型號的不鏽鋼犬類餐碗，定價分別為18,300元人民幣（約2.05萬港元）小號和20,600元人民幣（約2.3萬港元）大號。產品介紹頁顯示，這款圓形犬類餐碗材質為100%不鏽鋼，直徑14.5厘米，高6.5厘米，產地為法國，設計靈感源自愛馬仕的Punch系列。
愛馬仕目前業績表現良好。2025年第三季度財報顯示，該季度愛馬仕銷售額達39億歐元（約353億歐元），按固定匯率計算同比增長10%，超過部分分析師此前預測的9.3%，該業績相較於第二季度略有改善，尤其是在歐洲、美洲和亞洲。
