愛馬仕賣貴價搖搖盛惠兩萬　網民：行李箱輪子加根繩？

法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）推出一款售價18,400元人民幣（約2.06萬港元）的搖搖，引發網友熱議。有網友在社交平台發文調侃：「這真不是賣不出的行李箱上拆下來的輪子加根繩嗎」，該帖文迅速引發大量關注。

根據愛馬仕小程序的商品資訊顯示，這款搖搖配有Mysore山羊皮收納盒，產品靈感來自R.M.S行李箱的金屬軸滑輪。皮革搖搖手柄採用馬鞍針法縫線，產地為法國製造，長4.5厘米，直徑為3.5厘米。

深圳、廣州賣斷市

愛馬仕官方客服表示，該產品是近期推出的新品，採取皮革和馬鞍針縫線手柄設計，收納盒採用山羊皮，天然且珍貴。目前該產品線上有極少量庫存，在深圳、廣州地區已處於斷貨狀態，後期會不定時不定量從法國拉貨。