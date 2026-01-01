河南退休漢闖短劇圈再就業　三年拍200部成御用綠葉

河南一名61歲的退休大爺老孟，因偶然一次機會誤打誤撞進了短劇圈當臨演。沒想到，老孟憑藉零基礎的自學演技，在3年內出演超過200部作品，更從日薪百元人民幣的臨演，成為短劇中最熟悉的面孔。 根據內媒《大象新聞》，老孟原為河南某礦機公司員工，年輕時從事重體力活，並在55歲退休。退休後的他閒不下來，從幫親戚新店開張、替朋友活動暖場，到被邀請去劇組當臨演，就這樣進入短劇圈。他坦言，自己沒參加專業訓練，也非科班出身，以前也未接觸相關工作，所有演技都是入行後慢慢磨出來的。

「一個人就演了四個不同的爹」 剛入行時接戲不易，老孟回憶，導演會在臨演微信群組發布招聘資訊：「我報十次名，能被導演選中一次，就很高興了。」轉機出現在2024年，鄭州短劇市場迎來爆發式增長，對演員的需求增高，特別是能駕馭老年角色的演員更是搶手。老孟「普通得不能再普通」的長相加上自帶生活氣息，讓他瞬間成為眾多劇組的常客。 老孟打趣稱，最多一次遇上5部短劇連拍：「我一個人就演了四個不同的爹。」談到演戲心得，他分享：「我覺得演短劇就像小孩子過家家一樣，你越是生活化，表演得越自然，觀眾越容易接受你。」

為提升演技，老孟一有空就打開短劇APP，專挑年齡匹配的老年角色進行模仿演練。他表示，拿到角色後必須在腦海中為角色「畫像」：「他平時咋走路、咋說話，高興了啥樣、生氣了啥樣，這些細節都得自己琢磨。」 在腦海中為角色「畫像」 老孟強調，台詞功力很重要，最長一次可能有300多句，中間有很多名詞、人名、公司名都必須釐清：「一旦過了台詞關，把面部表情、動作、台詞三者融為一體，就能實現一秒入戲。」 老孟說，自己基本上已從短劇背景板變成小角色，受到導演、製片人的認可，對方會主動提出戲約，不需要再到群組報名，片酬也提高了。他認為演短劇是副業：「既能豐富晚年生活，又能體驗一把不一樣的人生，還能掙點零花錢出去旅旅遊，這樣的日子，我已經知足得很嘍！」