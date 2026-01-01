王菲前夫李亞鵬認慈善醫院欠租　情懷感動網民獲千萬捐款

流行樂天后王菲前夫李亞鵬再陷財務危機，其創辦北京嫣然天使兒童醫院因拖欠租金高達2,600萬人民幣（約2,913萬港元）面臨關停危機，但一段31分鐘的採訪影片意外讓他口碑反轉，23萬名網友自發捐款已超過1,200萬元人民幣（約1,344萬港元）。 綜合內媒報道，1月16日，「給李亞鵬捐款」成為網絡熱點，大量網友湧入李亞鵬抖音平台去年11月21日發布的「嫣然唇顎裂患者救助計劃」捐款頁面。截至17日上午9時，捐款金額已破1,200萬元人民幣，有超過23萬人參與捐款。

7000名患兒全額免費 據悉，讓李亞鵬口碑反轉關鍵，是其在1月14日晚間發布的《最後的面對》採訪影片中詳述醫院困境。他表示，醫院2009年租下現址，2012年開業，2019年租約期滿時房東要求租金翻倍。「雖然租金太貴，但醫院搬家不是小事。」李亞鵬提到，十年間醫院完成11,000台唇顎裂手術，其中7,000名患兒全額免費。 採訪中，李亞鵬坦承過去5年已支付租金2,500萬元人民幣（約2,801萬港元）：「欠下的2,600萬租金，其實是增長的部分。」他也認可法院強制執行判決：「法理上，我們就是欠人家租金了。」李亞鵬表示一直在「堅持和關停」之間掙扎，甚至坦言「情懷大過了自己的能力」。

這段採訪讓許多公眾對他產生同情和理解，網友評論：「老李雖不會做生意，但是確實真心在做公益」。知名作家六神磊磊轉發相關消息提到：「衝這個，得叫一聲鵬哥。」

位於北京望京東園的嫣然天使兒童醫院目前約有70位患者及家屬，2、30名兒童正在接受治療。醫院行政副院長陳泓伊表示：「手術每天正常進行，許多孩子需要序列治療，我們不能不接診。」 員工曾自掏腰包買風扇 醫院設施陳舊，多處可見修補痕跡。醫院經理張志剛坦言，病床、地面等均為10年前裝修捐贈所置，後期無力更新，甚至空調效果不佳時，員工曾自掏腰包購買風扇。