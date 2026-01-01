熱門搜尋:
dadblk3 madblk3


中國
出版：2026-Jan-19 13:13
更新：2026-Jan-19 13:14

江蘇網民收負482度寒流預警短訊 涉事公司道歉

不少江蘇連雲港網友收到「﹣482℃」降溫簡訊。（圖／翻攝極目新聞）



中央氣象局昨日（1月18日）發布今年首波寒流預警，但不少江蘇連雲港網友反映已提前收到「負482度」降溫短訊，引發熱話。涉事連雲港市保障房建設投資發展集團表示，因工作人員失誤，錯發氣溫預警短訊給住戶，已經更正。

據《極目新聞》報道，多名網民1月16日發布連雲港氣象預警短訊截圖，一條署名「連雲港市房投集團」的短訊寫道，根據連雲港市氣象局預警，18日夜晚至23日將迎來今個冬天最強冷空氣，出現低溫雨雪冰凍天氣，最低氣溫將降至零下「482℃」。



該則短訊提醒住戶，極易導致室內水管凍裂、設施損壞，建議及時檢查家中水管、水表、水龍頭等供水設施，可用保溫棉、毛巾等做好包裹保溫。同時提醒夜晚關好門窗，尤其注意陽台、廚房、衛生間等區域的窗戶密封，防止冷空氣進入凍裂管道。

網友上載截圖中，最低氣溫數值各不相同，有的數值更低，引來不少人討論。發圖的網友對記者表示「自己莫名其妙收到的」，另一位則強調「截圖沒有P過」。

《極目新聞》記者以網友身份致電該公司諮詢電話，接線員回應：「實在抱歉，那是我們工作人員失誤，給大家造成了不便，我們已經重發更正短訊。」接線員表示，短訊一般只發給住戶，其他市民收不到，具體情況暫不清楚。



料一連4日出現大範圍雨雪

據悉，內地今年降溫最大、雨雪最強的寒潮天氣過程已經開始。中央氣象局18日發布寒流預警，預計18日至21日將影響內地中東部地區，帶來大風降溫和大範圍雨雪，部分地區有凍雨，其中黃淮、江漢、江淮及陝西、山西等地部分地區有大雪或暴雪，黃淮、江漢局部地區降溫或達16℃以上。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

氣象局發布今年首波寒流預警，北京1月17日晚上開始降雪。（新華社）



