江蘇網民收負482度寒流預警短訊 涉事公司道歉

中央氣象局昨日（1月18日）發布今年首波寒流預警，但不少江蘇連雲港網友反映已提前收到「負482度」降溫短訊，引發熱話。涉事連雲港市保障房建設投資發展集團表示，因工作人員失誤，錯發氣溫預警短訊給住戶，已經更正。

該則短訊提醒住戶，極易導致室內水管凍裂、設施損壞，建議及時檢查家中水管、水表、水龍頭等供水設施，可用保溫棉、毛巾等做好包裹保溫。同時提醒夜晚關好門窗，尤其注意陽台、廚房、衛生間等區域的窗戶密封，防止冷空氣進入凍裂管道。

網友上載截圖中，最低氣溫數值各不相同，有的數值更低，引來不少人討論。發圖的網友對記者表示「自己莫名其妙收到的」，另一位則強調「截圖沒有P過」。

《極目新聞》記者以網友身份致電該公司諮詢電話，接線員回應：「實在抱歉，那是我們工作人員失誤，給大家造成了不便，我們已經重發更正短訊。」接線員表示，短訊一般只發給住戶，其他市民收不到，具體情況暫不清楚。