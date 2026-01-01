深圳鼓勵「AI一人公司」一張枱就能創業　研發資助可達100萬人民幣

OpenAI創始人阿特曼（Sam Altman）曾預言，AI時代將出現「一個人、甚至沒有員工的10億美元公司」，如今廣東省深圳市正在實現，香港傳媒披露，當地將打造AI「一人公司」創業型態。

2027年底 深圳將建成10個OPC社區

根據深圳市近日印發《深圳市打造人工智能OPC創業生態引領地行動計劃（2026—2027年）》指出，到2027年底，深圳將建成超過10個、單體面積不少於1萬平方公尺的OPC（One Person Company，一人公司）社區，培育超過1000家高成長性人工智能創業企業，目前首批OPC社區已在福田、羅湖、南山等區落地，未來將進一步拓展至南山、龍崗、光明等區域。