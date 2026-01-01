熱門搜尋:
中國
出版：2026-Jan-18 13:06
更新：2026-Jan-19 17:30

深圳鼓勵「AI一人公司」一張枱就能創業　研發資助可達100萬人民幣

AI趨勢無法擋。（央視）

OpenAI創始人阿特曼（Sam Altman）曾預言，AI時代將出現「一個人、甚至沒有員工的10億美元公司」，如今廣東省深圳市正在實現，香港傳媒披露，當地將打造AI「一人公司」創業型態。

2027年底 深圳將建成10個OPC社區

根據深圳市近日印發《深圳市打造人工智能OPC創業生態引領地行動計劃（2026—2027年）》指出，到2027年底，深圳將建成超過10個、單體面積不少於1萬平方公尺的OPC（One Person Company，一人公司）社區，培育超過1000家高成長性人工智能創業企業，目前首批OPC社區已在福田、羅湖、南山等區落地，未來將進一步拓展至南山、龍崗、光明等區域。

針對年輕人創業「沒錢、沒地、怕失敗」的弱點，深圳提出「淡化學歷因素」，建立開放多元的人才評價體系，不論學歷背景，只要技術過關，即可獲政策支持。入駐OPC社區的創業者，最高可享50平方公尺低成本創業空間，真正實現「一張辦公桌就能創業」。

創新項目可獲5萬人民幣

在資金補助方面，創新項目可獲最高5萬元人民幣獎勵、100萬元人民幣研發資助，留學回國人才最高可獲100萬人民幣創業資助。對於能應用在政務的AI產品，最高補助高達500萬人民幣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

