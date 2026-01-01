台北年貨試食活動出事 13人一氧化碳中毒送院 一物品是關鍵

台北南京東路四段商廈「兆基文教大樓」，周日有公司舉辦年貨活動，讓民眾試食產品，結果本來熱鬧歡欣的場面，出現驚慄一幕，多人突然離奇感到不適，最終有13人須送院，查明屬一氧化碳中毒。 當地傳媒報道，事發在周日下午約3時，當時有行銷公司在場內設立多個攤位，而現場有約200人湊熱鬧，試食各式各樣的賀年食品，期間有民眾陸續感到不適。據報現場使用了卡式煮食爐，懷疑因通風不足、發電機排出廢氣，加上人數太多，導致多人出現一氧化碳中毒情況，包括一名74歲老婦及一名9歲女童。

13人須送院包括4男9女 消防部門派出10輛消防車、14輛救護車及56名救援人員趕赴現場，13人須送院包括4男9女。調查發現現場並沒有漏石油氣情況，進一步檢測證實現場一氧化碳濃度偏高，消防隨即展開強制通風，現場至下午5時12分，確認一氧化碳數值降至0ppm。台北市相關部門，已介入調查活動有否違反安全規定。 如何安全使用卡式石油氣爐 對於如何安全使用卡式石油氣爐，本港機電工程署網站列出多多項「應該」及「不應該」，呼籲市民留神︰

應該 ．應使用原廠爐具生產商供應的爐具配件 ．確保有足夠的通風及遠離易燃物品 ．安裝/拆除卡式石油氣爐時遠離火源或火焰 ．遵守卡式石油氣瓶上所印的指示，放置卡式石油氣瓶，而氣瓶接駁凹位須垂直向上 ．如非經常使用卡式石油氣爐，應將卡式石油氣瓶從爐具移除，並儲存卡式石油氣瓶於乾爽、陰涼及通風良好的地方 ．小心搬運卡式石油氣瓶，避免猛烈撞擊或碰撞，以致損壞石油氣瓶，引致洩漏石油氣 ． 遵守卡式石油氣瓶上所印的指示，放置卡式石油氣瓶，而氣瓶接駁凹位須垂直向上

不應 ．不應在爐具與器皿之間附加非原廠爐具生產商供應的裝置，例如：節省能源產品、錫紙覆蓋物及爐架等，避免可能引致爐火不正常燃燒而產生意外 ．不應使用超越卡式石油氣瓶箱蓋邊緣的器皿 ．不應在卡式石油氣爐附近放置易燃物品或容器，例如：報紙、殺蟲劑、噴霧罐及打火機等物件，以免可能構成火災或爆炸的危險 ．不應平排使用兩個卡式石油氣爐 ．不應使用有氣體洩漏或設備損壞跡象的卡式石油氣爐 ．不應在無人看管的情況下任由卡式石油氣爐燃燒

．不應在地面以下的商業樓宇，如地庫的廚房、座位區等，使用卡式石油氣爐 ．不應在未獲得氣體安全監督的批准，儲存標稱總容水量超過130升（約50公斤）的石油氣瓶（包括空瓶）。除了預備當次使用外，市民亦不應存放過多的石油氣瓶作為備用