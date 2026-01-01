戲精小羊一碰就扮死爆紅　飼主遭開價30萬元仍堅決拒賣(有片)

寧夏近日一隻剛出生10幾天的小羊，因為「一被碰到就裝死」的反應在網路爆紅。影片曝光後吸引上千萬次觀看，還有人想開價30萬元人民幣(下同)購買，飼主卻希望這隻小羊成為「流量明星」擔任宣傳大使。

綜合《大河報》、《琅琊新聞網》等內地媒體報道，小羊出生在寧夏寶豐鎮中方村，飼人金小林是當地畜牧養殖戶，早前帶著4隻小羊到市集販售，其他3隻都順利以每隻420元賣出，只有這隻小羊只要有人靠近或伸手觸摸，就會立刻倒地不動「扮死」，不少買家以為牠生病就放棄購買，不過，只要人一離開，小羊又會起身恢復正常。金小林把過程拍成影片上傳網路，沒想到立刻引起熱議，觀看數突破千萬次。