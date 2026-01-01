熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Jan-19 15:45
更新：2026-Jan-19 15:45

戲精小羊一碰就扮死爆紅　飼主遭開價30萬元仍堅決拒賣(有片)

分享：
戲精小羊一碰就扮死爆紅，飼主遭開價30萬元仍堅決拒賣。(微博)

戲精小羊一碰就扮死爆紅，飼主遭開價30萬元仍堅決拒賣。(微博)

adblk4

寧夏近日一隻剛出生10幾天的小羊，因為「一被碰到就裝死」的反應在網路爆紅。影片曝光後吸引上千萬次觀看，還有人想開價30萬元人民幣(下同)購買，飼主卻希望這隻小羊成為「流量明星」擔任宣傳大使。

綜合《大河報》、《琅琊新聞網》等內地媒體報道，小羊出生在寧夏寶豐鎮中方村，飼人金小林是當地畜牧養殖戶，早前帶著4隻小羊到市集販售，其他3隻都順利以每隻420元賣出，只有這隻小羊只要有人靠近或伸手觸摸，就會立刻倒地不動「扮死」，不少買家以為牠生病就放棄購買，不過，只要人一離開，小羊又會起身恢復正常。金小林把過程拍成影片上傳網路，沒想到立刻引起熱議，觀看數突破千萬次。

adblk5

教授：小羊「扮死」行為可能和基因突變有關。(微博) 有人私訊金小林問價，甚至有人出價30萬元，即原價的714倍價錢想買小羊。(微博) 只要人一離開，小羊又會起身恢復正常，跟小孩玩耍亦不會「扮死」。(微博)

教授：小羊「扮死」行為可能和基因突變有關

隨著熱度升高，陸續有人私訊金小林問價，甚至有人出價30萬元，即原價的714倍價錢想買小羊，但金小林暫時不打算售出小羊。金小林表示，留下小羊是希望能藉由牠的熱度，讓更多人認識寧夏的羊肉、枸杞和八寶茶等特產，他說：「這頭千年難遇的靈性小羊，不僅成了流量擔當，更成了家鄉的宣傳大使，用獨特的方式為寧夏特產發聲」。相關報道也引起學界關注，河南科技大學教授王玉琴就指出，小羊的「扮死」行為並非演技好，而可能和基因突變有關，受到外界刺激時，會出現短暫僵直的本能反應。

adblk6

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務