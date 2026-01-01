松花江「採冰」傳統過百年 神秘儀式的真相

每到12月，北方的松花江上都會舉行一個神秘「儀式」：採冰。

冰封的江面被劃成無數個「格仔」，在採冰人的工具下變成固定大小的冰磚，被運往岸上。在機械製冰非常普及的現代，這個持續百年的儀式有甚麼特別意義？成千上萬的冰磚又有甚麼作用呢？

文章出處： 「當代中國」網站

採冰江面 冰層有多厚？

黑龍江省哈爾濱市，是中國最北邊的省會城市，也是世界聞名的「冰城」。

每年12月以後，流經哈爾濱的松花江完全冰封，江面形成3-5米厚的冰層，就到了「採冰」儀式揭幕的時候。