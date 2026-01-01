松花江「採冰」傳統過百年 神秘儀式的真相

每到12月，北方的松花江上都會舉行一個神秘「儀式」：採冰。
冰封的江面被劃成無數個「格仔」，在採冰人的工具下變成固定大小的冰磚，被運往岸上。在機械製冰非常普及的現代，這個持續百年的儀式有甚麼特別意義？成千上萬的冰磚又有甚麼作用呢？
採冰江面 冰層有多厚？
黑龍江省哈爾濱市，是中國最北邊的省會城市，也是世界聞名的「冰城」。
每年12月以後，流經哈爾濱的松花江完全冰封，江面形成3-5米厚的冰層，就到了「採冰」儀式揭幕的時候。
這是中國最大的採冰場，上千名採冰人，推着電鋸車，在江面上劃出一條條縱橫交錯的冰線，再用冰镩敲擊冰面，沿着冰線切割出一塊塊固定大小的冰磚。
這些重達100多公斤的冰磚，通過機械「爬」到岸邊，由運冰車運往目的地。
哈爾濱在滿語裏是「曬漁場」的意思，夏天打漁，冬天採冰，是延續了數百年的習俗。傳統採冰儀式包括念祈福詞、飲出征酒等環節，開採出的第一塊冰稱作「頭冰」，寄託着人們對生活的美好期許。
開採冰磚 打造「冰雪大世界」
從前採下的冰塊，大多是作為儲備水源，或是用作夏季降溫。而現代採冰所得的冰磚，則主要用於製作冰雕，包括在一年一度的哈爾濱國際冰雪節上，打造出佔地面積數十萬平方米的「冰雪大世界」。
在機械製冰非常普及的現代，哈爾濱為甚麼還保留着古老的採冰習俗呢？
首先，打造巨型冰雕建築需要用到大量冰塊，就地取材是減少能耗；再則，開採冰塊的松花江江段，水流緩慢、水質清澈，開採出的冰塊透明度很高，非常適合打造冰雪景觀。
最重要的是，採冰儀式被視為哈爾濱冰雪文化的重要元素，當地近幾年舉辦採冰節，還原具有百年歷史的採冰民俗，傳承中國冰雪文化。