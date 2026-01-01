江蘇杭集鎮出產全球四成牙刷 年產量75億

然而，就在這方寸之地，卻匯聚了超過4,000間與牙刷相關的企業，形成了一個無可比擬的產業集群。

在杭集鎮，每年生產的牙刷超過75億支，產量驚人。市場地位更是舉足輕重，其產品佔據了中國市場約85%的份額，遠銷全球80多個國家和地區。 有行業說法形象地概括：「全球每三支牙刷，就有一支來自杭集。」這個小鎮以一己之力，撑起了中國口腔護理用品產業的半壁江山，年工業總產值早已突破百億元，是名副其實的「世界牙刷之都」。

杭集鎮牙刷的前世今生

杭集鎮與牙刷的緣分，可以追溯至清道光年間。 當時，有一位名叫劉萬興的農民，利用牛骨做柄、馬尾做刷絲，製作出杭集第一支牙刷，這項手藝自此紮根，鎮上開始出現零星家庭作坊。

改革開放後，國家積極扶持手工業發展，杭集人很快便抓住了時代機遇，將從小跟着祖輩學習製作牙刷的手藝轉化為商機，牙刷廠紛紛湧現。 在創業熱潮下，1989年，在外經營牙刷廠多年的杭集人韓國平回到家鄉，創立了「三笑牌」牙刷，並取得重大成功。憑藉價格優勢，及成功打通全國性銷售網絡（如義烏小商品市場），三笑迅速佔領了全國市場。「三笑牙刷」的崛起，讓杭集鎮牙刷產業逐步走向規模化。

到了1995年，杭集鎮牙刷企業已超過200間，牙刷產量佔全國約8成，標誌着杭集鎮在中國牙刷產業的核心地位。 隨着國內市場日趨飽和與競爭加劇，自2000年起，杭集企業敏銳地將目光轉向海外，牙刷產品成功銷往歐洲、非洲、美洲及亞洲等全球50多個國家和地區。 這一輪出海潮，不僅給杭集鎮打開了更大的市場，更吸引了高露潔、佳潔士、兩面針等國內外知名品牌來此投資設廠，就這樣，杭集鎮漸漸成為了全球最大的牙刷生產基地。 為何是杭集鎮？「牙刷之都」如何成功？

中國城鎮這麽多，為何偏偏是杭集鎮脫穎而出，成為「牙刷之都」？除了擁有近200年的牙刷製作底蘊，更重要的是得天獨厚的地理位置。 杭集鎮所在的長三角地區，是中國高端酒店最密集的市場之一，眾多大型酒店集團的總部都設於上海，牙刷需求穩定且量大，在杭集鎮設廠，能高效地滿足商務需求。

其次，是聚集的供應鏈。杭集鎮生產牙刷所需的關鍵原料，均在300公里範圍內即可解決，像是塑料粒子來自南京、上海的石化企業，刷絲主要從無錫採購，而製造牙刷的自動化設備，在杭集鎮本地則有完善配套，這種高度聚集、高效率協作的供應鏈，正是長三角產業一體化及集群發展的生動縮影。

這些優勢，最終讓杭集鎮從「作坊集群」，漸漸成為了難以替代的「牙刷王國」。 杭集鎮牙刷如何「刷」新未來？ 如今的杭集鎮，雖已站上業界之巔，卻並未滿足於此。面對新的市場浪潮，當地牙刷產業不斷突破，積極推動智慧轉型，從「製造」邁向「智造」。

生產方面，傳統的勞動密集型車間，正逐漸被「黑燈工廠」（全自動化）取代。以領軍企業為例，其引進的全自動生產線，可透過機械臂完成從注塑、植毛到包裝的流程，牙刷日產能可達數百萬支，精度與效率大幅提升。

而產品方面，企業積極研發環保材料，例如採用甘蔗秸稈提取物製作可生物降解的刷柄，或使用竹材等可再生資源，順應全球減塑趨勢，成功開拓歐美等高端市場。

與此同時，不少企業亦朝向「一站式口腔健康解決方案」轉型，將產品線延伸至其他口腔護理用品，並借助數字化技術，開發出能提供可視化檢測與個性化建議的智能牙刷，持續鞏固其全球市場的領先地位。 一支牙刷，從手工作坊的細磨慢琢中走來，歷經數百年的技藝傳承、自我突破與大膽創新，最終在世界舞台上發光發亮。它雖為日常小物，卻是中國製造業由古及今、走向高質量發展的生動縮影。