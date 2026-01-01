醫療失誤｜右腦出血開錯左腦內蒙男癱瘓　家屬向醫院索償300萬被拒

醫療失誤｜右腦出血開錯左腦致蒙古男癱瘓 家屬向醫院索償300萬被拒

內蒙古包頭一名男子因右腦出血接受開顱手術，醫生誤將左腦打開，發現錯誤後才縫合左腦再開右腦。近3年過去，王先生至今仍躺在病床上癱瘓，家屬要求醫院賠償300萬元人民幣被拒絕。

根據《新民晚報》、《紅星新聞》等傳媒，事發在2023年1月31日，貨車司機王先生在家中意外摔倒。他雖然意識清醒卻無法爬起來，妻子潘女士和女兒隨即將其送院。診斷報告顯示，王先生右腦出血需立即手術，潘女士簽字同意。

在家跌倒入院

醫院的手術記錄顯示，手術前他擬診右側內囊出血、頭部損傷等，術後診斷為右側基底節區血腫、左側額顳硬膜下血腫。王先生上午11點被推進手術室，下午5點醫生告知潘女士，王先生右側開顱後血腫清理乾淨，但關顱時左側鼓包需要探測，潘女士再次簽字。直到晚上10點多，王先生才離開手術室。