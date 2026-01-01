良心公司農曆新年放假35日兼每人派5000元　老闆證實施11年

良心公司農曆新年放假35日兼每人派5000元 老闆證實實施11年

浙江溫州一間五金有限公司的福利，近日引發網民熱議。該公司不僅在農曆新年讓員工放35日長假，而且按時離開和返回崗位的員工還可領取5000元人民幣獎勵，讓網民感嘆。 根據《台州晚報》，溫州市一間公司發布2026年農曆新年放假安排，從2月1日至3月7日放假調休共35日，全體員工若按時離崗放假、按時上班，公司將發放每人5000元人民幣的福利獎勵。該公司的張姓老闆接受《潮新聞》訪問時透露，這項福利已實施11年。

張老闆說，開廠早段交通遠不如現在方便，有員工回鄉單程要3、4天。如今交通大幅改善，員工返鄉下時間縮短，但規定一直無變。他表示，「該拼搏的時候已經全力以赴了11個月，最後這一個月理應留給家人，用來陪伴、團圓和休整」。

老闆理念︰有錢大家一起賺 張老闆曾任職理髮師，直至2017年創辦公司。他回憶，當時家人安排相睇，便按女朋友的想法在工廠當學徒，學懂技術後又轉任銷售，後來決定創業。做銷售期間，張老闆堅持「有錢大家一起賺」的合作理念，令他多年來積累了不少客戶。 做老闆後，他仍延續著「雙贏」的思維，只是受益對象從外部轉移成內部員工。

人工較同行高三成 流失率低