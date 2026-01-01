極光｜20年最強磁暴 黑龍江北極村紅綠交織 （有片）

綜合《新華社》、《人民日報》等報道，黑龍江漠河有「神州北極」之稱，是內地最北、緯度最高的城市，也是境內觀測北極光的最佳地點，每年都有眾多遊客為追極光而到訪。近兩年來，當地多次出現極光，每每引發熱潮。

受20年來最強「地球磁暴」影響，黑龍江漠河昨日（1月20日）凌晨出現絕美極光，罕見光束把夜空染成紅綠色，引發追光熱潮，《央視》直播有超百萬網民線上同步觀看。

有網民1月20日發布影片，稱當天凌晨在黑龍江漠河北極村拍攝到2026年以來最強極光，肉眼就能看到，整片夜空仿佛都被絢麗的紅色極光點亮。不少外地遊客也看到了此次極光，神奇的體驗讓他們在-35℃嚴寒中直呼「太幸運了」。

遊客零下35度欣賞漠河極光

影片中，北極村夜空已然亮起，紅綠複合的極光美景在夜空中慢慢舞動，與冰封的中俄界江黑龍江同框。天亮前，極光逐漸變為粉紫色。景象如夢似幻，讓人為這場大自然現象震撼不已。

據悉，漠河北極村於20日凌晨3-6時出現紅綠交織的極光，初期如綢緞舞動，天亮前漸變為罕見粉紫色。《央視新聞》發起「追光行動」直播，吸引超百萬網民同步觀看；社交平台湧現「見者好運」話題，極光奇景被賦予新年吉兆寓意。除黑龍江漠河外，包括新疆阿勒泰、內蒙古呼倫貝爾額爾古納濕地也同步出現紅綠複合色極光。