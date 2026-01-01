旅日大熊貓即將歸零　外交部：歡迎日本民眾來中國看

據官媒《環球時報》消息，外交部發言人郭嘉昆主持21日例行記者會。會上有外媒記者提問，最後兩隻旅日大熊貓將於下週返回中國。中日有關租借協議將於本月到期，中方是否有意延長協議？如果中方不向日本租借新的大熊貓，這對兩國雙邊關係又意味甚麼？

日本首相高市早苗「台灣有事論」致中日關係急凍，東京上野動物園旅居大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」租借到期，將於27日搭機離開日本，屆時日本將迎來半世紀以來大熊貓首度「歸零」局面。對此，外交部稱：「歡迎日本民眾前往中國觀看」。

較原定協議提前約一個月

郭嘉昆回應指出，按照中日有關協議，旅居日本東京上野動物園的大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將按期於2026年2月前返回中國。具體問題請向中方的主管機關詢問。「我們知道在日本有一大批大熊貓的粉絲，我們歡迎日本民眾來中國看大熊貓」。

據日本《共同社》20日消息，東京都政府表示，兩隻大熊貓將於27日從動物園出發，在成田機場搭乘飛機前往中國，預計28日抵達與姐姐「香香」相同的保育設施。返還日期較原定協議提前約一個月。