浙江「開龍眼」自然奇觀 雙眼皮眼神令網民驚嘆

浙江雁蕩山大龍湫景區一段航拍片展示持續少雨使潭水大幅退縮，潭底岩壁與殘存水域竟巧妙拼組成一隻栩栩如生的「眼睛」，被稱為「開龍眼」奇觀，令網民驚嘆不已。影片在網路爆紅，播放量已突破200萬次。 位於雁蕩山大龍湫景區 據《溫州晚報》報道，「龍眼」輪廓極為清晰，潭中央殘留的深綠色水域形成深邃的「瞳孔」，淺米色與灰褐色岩壁構成「眼白」，上方深色岩石凹陷則形似「上眼瞼」褶皺。整隻「眼睛」鑲嵌在灰白色崖壁底部，與下方深綠樹林形成鮮明對比，立體感十足。不少網友調侃，這還是一隻擁有「雙眼皮」的龍眼。

拍攝者林林在雁蕩山擔任導遊已23年，是首個發現這「龍眼」的人。她表示，原本水位充沛時，「龍眼」輪廓就已顯現，一汪藍色潭水讓遊客都說像外國人的眼睛。1月17日下午她上山時，發現近期持續少雨導致潭水大幅退縮，原本隱於水下的岩層結構顯露無遺，「開龍眼」景象愈發逼真，便用無人機記錄畫面。 潭水少更逼真 她平日常在大龍湫瀑布下方活動，為了找到最佳拍攝視角，林林憑藉多年經驗多次摸索，先後行錯3次才發現這條隱蔽路線，最終借助無人機確定拍攝角度。林林提到，行到觀景處全程約1小時，小孩子都能完成，但最後一段兩側是懸崖峭壁，非常危險。

觀景處高度約200多米，與大龍湫瀑布隔岸相對，位置十分隱蔽，僅有部分本地人和資深遊客知道。大龍湫素有「天下第一瀑」之稱，是「雁蕩三絕」之一，也是中國四大名瀑中單級落差最高的瀑布，高達197米，其景觀隨季節更替、晴雨變化而千姿百態。 影片發布後引發全網熱議。有網友感慨表示，老家的大龍湫去了無數次，第一次發現它竟是一隻眼睛，還是內雙眼皮。還有人留言稱，活了30多年，第一次見到大龍湫「睜眼」，原來換個角度看，美得如此震撼。林林透露，許多外地遊客私訊詢問具體位置，還有不少人專程到現場取景。景區方面提醒，觀景路線部分路段存在危險，遊客前往時需注意安全，切勿擅自攀爬未開發區域。