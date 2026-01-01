廣州32歲程式員周末OT過勞死　死後8小時仍收工作訊息

廣州市一間科技公司的32歲程式員近日被指在周末在家工作期間猝死，去世前屢次加班熬夜，即使在突發疾病昏迷送院搶救期間仍被拉進工作群，甚至在宣告死亡後8小時，其手機仍接到公司工作指示，家屬認為他是過勞死。其公司已向廣州市黃埔區人社局提交工傷認定申請，並獲受理。
搶救期間仍被拉進工作群
據報道，程式員高廣輝是河南人，跟隨父母赴廣東生活，去年11月29日周六早上在家工作期間突然身體不適，曾暈倒和尿失禁，家人將他送院，搶救無效至下午1時死亡。就醫紀錄顯示，其死亡原因是呼吸心跳驟停，疑為阿-斯綜合症，也稱心源性腦缺血綜合症。家屬透露，高廣輝私人微信仍在接收工作消息，早上10時48分在醫院搶救期間，被拉入一個微信技術群中，一名成員11時15分發消息，提及「高工幫忙處理一下這個訂單」，至他死後8小時的當晚9時9分，其微信仍收到私聊稱「周一一早有急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」。
一人承擔七人工作量
家屬指高廣輝工作強度壓力大，事發前一晚曾透露翌日有工作，其企業微信紀錄顯示，他在事發當天仍有4項待完成的工作任務。瀏覽器紀錄顯示，他當天至少5次訪問了公司系統。他28歲獲晉升為部門經理，猝死前一周工作日，最早到家時間為晚上9時38分，最晚為10時47分。其妻直言每天都會催丈夫回家，加班的原因各有不同，「他雖然是部門經理，但要寫代碼、管理人員、做項目的資源調配、處理客戶售後、一部分銷售工作。」由於公司長期未為其所在部門增派必要人手，導致他被迫一個人承擔相當於六七個人的工作量，在原有研發職責之外，還需頻繁陪同銷售團隊外出洽談業務、對接新增項目，工作量大大增加。在公司交給妻子的遺物中，有幾本書，其中一本名叫《恭喜你當上主管了》。