廣州32歲程式員周末OT過勞死　死後8小時仍收工作訊息

廣州市一間科技公司的32歲程式員近日被指在周末在家工作期間猝死，去世前屢次加班熬夜，即使在突發疾病昏迷送院搶救期間仍被拉進工作群，甚至在宣告死亡後8小時，其手機仍接到公司工作指示

廣州市一間科技公司的32歲程式員近日被指在周末在家工作期間猝死，去世前屢次加班熬夜，即使在突發疾病昏迷送院搶救期間仍被拉進工作群，甚至在宣告死亡後8小時，其手機仍接到公司工作指示，家屬認為他是過勞死。其公司已向廣州市黃埔區人社局提交工傷認定申請，並獲受理。

搶救期間仍被拉進工作群

據報道，程式員高廣輝是河南人，跟隨父母赴廣東生活，去年11月29日周六早上在家工作期間突然身體不適，曾暈倒和尿失禁，家人將他送院，搶救無效至下午1時死亡。就醫紀錄顯示，其死亡原因是呼吸心跳驟停，疑為阿-斯綜合症，也稱心源性腦缺血綜合症。家屬透露，高廣輝私人微信仍在接收工作消息，早上10時48分在醫院搶救期間，被拉入一個微信技術群中，一名成員11時15分發消息，提及「高工幫忙處理一下這個訂單」，至他死後8小時的當晚9時9分，其微信仍收到私聊稱「周一一早有急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」。