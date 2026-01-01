台北捷運禁用「尿袋」？ 求證後官方稱：只是勸導

台北捷運日前發生移動電源（充電寶、俗稱「尿袋」）冒煙自燃事件，公司周五（23日）宣布將加強宣導「進站請勿使用」，即日起乘客如在車站入閘後及車廂內使用移動電源，或保管期間不慎失火引起危險，會報警及索償，消息一出隨即引起外界熱烈討論，以為要全面禁止搭乘捷運使用行動電源。議員詹為元周六（24日）表示，求證台北捷運後獲悉是「宣導並非禁用」，強調並非要禁止民眾使用行動電源，而是希望透過宣導降低風險。

台北捷運公司周五表示，台北捷運已於全線117個車站配置充電寶滅火緊急應變工具，供站務人員第一時間處置；又呼籲旅客進入捷運範圍內勿用充電寶，且應妥善保管，否則可能被依法追究查辦和索償。台北捷運強調，目前台灣軌道業均未禁止攜帶充電寶，但為了公共安全，將正式公告上述要求，並加強宣導「勿在捷運系統內使用行動電源」，提醒旅客應購買合格產品，充電寶如有變形或異常發熱，切勿帶進捷運系統。

詹為元表示，北捷3年僅5宗充電寶自燃事件，在每日超過200萬人次運量下，屬於極低發生率，卻讓所有通勤族承擔全面限制，不是精準風險管理，而是用最低風險容忍，換取最大不便。他認為，真正高風險多半來自無檢驗標章、老舊變形、過熱異常的充電寶，但台北捷運不是針對高風險產品控管，而是對所有使用行為一刀切，反而模糊問題核心。他向台北捷運求證後，獲回覆並非禁止乘客使用，而是希望做到宣導，以免再發生同類事故。