U23亞洲盃決賽中日今晚11點爭冠 兩國關係緊張政治味濃(附直播連結)

中國足球隊史上首度晉身U23亞洲盃決賽，香港時間周六（24日）晚上11時將在沙特阿拉伯城市吉達與日本U23爭奪冠軍(HOY 77台直播)。由於近期中日關係惡化，令賽事更具政治意味及話題性，預計有大批中國球迷入場打氣。為確保球迷觀賽平安有序，中國駐吉達總領館特別發布安全提醒，包括嚴禁攜帶酒精飲品或豬肉等違禁品入境、尊重宗教傳統和風俗習慣，避免穿著暴露、遵守觀賽規定，通過正規渠道獲取球票，切勿輕信「憑中國護照免票入場」等不實言論，文明觀賽、不參與任何可能擾亂賽場治安和秩序的活動。

領館發安全提醒

今次決賽是時隔22年，中國男足各級別國家隊再次打進洲際賽事決賽。2004年亞洲盃決賽，擁主場之利的中國隊對手同樣是日本隊，結果中國隊輸1比3，而其中一個失球更牽涉手球爭議，最終和冠軍失之交臂。中國男足歷史上在亞洲舞台僅三次稱王，分別為1985年U19亞青賽冠軍、1992年U17亞少賽冠軍和2004年U17亞少賽冠軍。

數據定義「矛盾大戰」

本屆U23亞洲盃過程中，中國隊賽前不被看好下踢出五戰不敗且常規時間零失球晉級決賽，門將李昊貢獻了28次成功撲救，令球迷對報回22年前大國腳的一敗之仇有所期望。日本隊則五場攻入12球，攻擊力冠絕參賽球隊。球隊場均控球率高達68%，傳球成功率更超過90%，數據清晰定義這場將是「矛盾大戰」。