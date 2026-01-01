江蘇30歲男癱瘓後妻出軌申離婚　岳父作為監護人代出庭

江蘇省昆山市30多歲男子謝緯（化名）因一氧化碳中毒導致癱瘓，妻子段筱鵑（化名）照料2年後提出離婚訴訟，法院調查發現段筱鵑已另交男友且懷有身孕，更特殊的是代表謝緯出庭的法定代理人竟是自己岳父謝右翔。 官媒《環球網》23日報道，《央視》近日公布一宗離婚案件，2023年1月，謝緯因身體不適在房間燒炭取暖，隔日清晨妻子發現時已陷入深度昏迷。醫生當時表示謝緯大概率永遠不會醒來，但昏迷20多天後他恢復知覺，家人將他接回四川省德陽市老家。經過2年康復治療，謝緯仍癱瘓在床且生活無法自理。2025年5月，段筱鵑提出離婚遭謝緯拒絕，同年6月正式提起離婚訴訟。

母親患有精神類疾病 段筱鵑主張離婚的理由是謝緯既不履行夫妻義務，又缺乏家庭責任意識，認為夫妻感情已完全破裂。法官調查後發現，兩人婚後生活原本幸福美滿。段筱鵑出生於1988年，丈夫謝緯比她年長一歲，2015年經介紹認識後步入婚姻，2020年兒子小寶出世。段筱鵑曾表示丈夫出事前是她最幸福的時光，謝緯性格溫和有賺錢能力，無論風雨都會接送妻子。 由於一氧化碳中毒可能損傷神經，經鑑定謝緯屬無民事行為能力人，需由代理人參與訴訟。謝緯的母親張如云（化名）身高僅120厘米且患有精神類疾病，法院走訪發現她無法與人正常交流，甚至無法辨認謝緯。

表示支持繼女離婚 謝緯3歲時父親離世，由於母親幾乎沒有照顧能力，他吃着百家飯長大，13歲輟學務農，18歲外出打工。在無其他親屬的情況下，岳父謝右翔申請成為監護人，居委會通過考察後同意。 法庭上謝右翔表示支持女兒離婚，並透露段筱鵑非他親生女兒而是繼女。法官在慎重考察是否有父親和女兒串通，離婚後再拋棄謝緯的情況出現。中國政法大學劉智慧教授解讀，若監護人未履行監護職責或侵害被監護人權益，可撤銷監護資格並承擔法律責任。若岳父在女兒離婚後長時間遺棄謝緯，造成重傷或死亡，可能構成遺棄罪面臨刑事處罰。