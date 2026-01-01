安徽警雪地驚見「人形冰雕」　揭怪女嚴寒呆站8小時險死

安徽一名女子在攝氏零下十幾度的雪地中受困近8小時，被發現時身體已嚴重僵硬，民警起初還誤以為是假人。經緊急送醫救治後，女子奇蹟般撿回一命，目前已無生命危險。

綜合內地媒體報道，20日凌晨，民警接獲報案趕往蚌埠淮河大壩現場，遠遠看見雪地裏有個人影紋絲不動。參與救援的民警事後回憶：「我第一眼以為是誰扔的假人模特，走近一看，頭髮上都是冰碴，睫毛結了霜，整個人已經凍僵了。」

器官衰竭便回天乏術

民警隨即小心翼翼地將女子從雪坑中拉出，但她的身體已經僵硬到幾乎無法彎曲，腿部行動十分緩慢不便，兩名民警只能將她扶着前進，再小心地將她搬上警車。警車內空調開到最大，民警用警服裹住她冰冷的身體，不斷呼喚試圖保持她的意識。