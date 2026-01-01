安徽警雪地驚見「人形冰雕」　揭怪女嚴寒呆站8小時險死

安徽一名女子在攝氏零下十幾度的雪地中受困近8小時，被發現時身體已嚴重僵硬，民警起初還誤以為是假人。經緊急送醫救治後，女子奇蹟般撿回一命，目前已無生命危險。
綜合內地媒體報道，20日凌晨，民警接獲報案趕往蚌埠淮河大壩現場，遠遠看見雪地裏有個人影紋絲不動。參與救援的民警事後回憶：「我第一眼以為是誰扔的假人模特，走近一看，頭髮上都是冰碴，睫毛結了霜，整個人已經凍僵了。」
器官衰竭便回天乏術
民警隨即小心翼翼地將女子從雪坑中拉出，但她的身體已經僵硬到幾乎無法彎曲，腿部行動十分緩慢不便，兩名民警只能將她扶着前進，再小心地將她搬上警車。警車內空調開到最大，民警用警服裹住她冰冷的身體，不斷呼喚試圖保持她的意識。
隨後趕來的急救醫生對女子進行初步檢查，確認她並無大礙。接診醫生表示：「在零下十幾度的雪地裏待8小時還能活下來，這簡直是個奇蹟。」醫生透露，幸好女子在身體完全失溫前被發現，否則觸發器官衰竭便回天乏術。
四周積雪阻擋不少寒氣
醫生分析，女子受困於雪坑中，雖然身處於極低溫的空間，但四周的積雪仍阻擋不少寒氣和冷風侵襲，讓身體熱量不至於快速流失，或許也是女子撿回一命的關鍵因素之一。
據了解，該名女子於前一日晚間11點左右從家中出走，家人發現失蹤後立即報警求助，但因雪大路滑導致搜尋困難。鄰居透露，女子平時性格內向，不太與人交流。至於她為何選擇在嚴寒冬夜獨自外出，又為何在淮河大壩雪地停留長達8小時，具體原因仍在進一步調查中。
