內地女「透視隱形眼鏡」打牌出千 被斷正辯稱：戴了都輸(有片)

電影《賭神》「隱形眼鏡出千」情節成真，內地一名女子為在麻將枱上長勝，被指佩戴特製的「透視隱形眼鏡」作弊，最終被牌友識破，當場拆下女子的隱形眼鏡後報警。警方到場後，女子才承認出老千，但辯稱「我雖然戴透視眼鏡，但還是輸牌了。」

影片可見，該名女子在打牌時因長時間緊盯牌面，眼神亦見異常，引起對手懷疑爆發爭執，女子起初還不認出老千，牌友強行檢查其眼部，發現她佩戴了一款發出紫光的特製隱形眼鏡，當場把隱形眼鏡拆下來後隨即報警。直到警方到場檢查，女子才承認出了老千，不過令人哭笑不得的是，女子還以自己輸牌作為狡辯理由，「我雖然帶透視眼鏡，但還是輸牌了。」

事件曝光後，內地網民均取笑女事主「作弊都輸」，又引用《賭神》情節惡搞：「隱形液晶體顯影眼鏡」、「西德最新產品」、「出千好喔！賭神也是出千刷牌的」、「那麽多電影電視劇都告訴你了開打之前要先驗牌」、「出千被老手抓住了，千王之王」、「你們聚賭，還敢報警？」

央視此前報道重慶警方在一次行動中繳獲了十多副作弊麻將，記者用麻將作弊工具測試了透視麻將的效果，揭開只贏不輸的作弊真相。表面上看，這些麻將和普通麻將沒有區別。然而，當民警把黃光鏡片放在手機鏡頭上模擬人的眼睛，就能清清楚楚看到每塊麻將牌都標好了對應的數字，這些正是嫌疑人用藥水在麻將牌上印上去的特殊印記，借此，戴著特殊隱形眼鏡的嫌疑人就能成為只贏不輸的「賭神」。內地法律專家指出，打牌默認規則是公平博弈，而通過欺詐手段操控賭局本質是詐騙，提供作弊工具者若明知用於詐騙也可能承擔刑責。