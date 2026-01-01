Nvidia黃仁勳突現身上海街市食生果 分析︰賣力爭取北京放行H200晶片(有片)

黃仁勳於23日下午抵達上海，首站即走訪公司位於張江的新辦公室，與員工座談並回顧去年的關鍵成果。據稱，黃仁勳在內部交流中聚焦產品規劃與技術展望，但未提及備受關注的H200芯片對華出口問題。他周六則現身於上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，與市民親切互動，標誌著其今年首次訪華，當晚更出席英偉達上海年會。

消息人士透露，他其後將赴北京及深圳，參加兩地分公司年會及供應商答謝活動，26日將抵達北京。

較早前美國發公布正式宣布放寬對英偉達H200人工智能芯片輸華限制，但美方會收取交易額25%的費用。中國外交部發言人毛寧本月15日回應時稱，中方對美芯片出口及關稅問題「已多次表明立場」，分析認為儘管美方放行H200，但北京不一定「領情」讓科企進口。

作為全球AI晶片龍頭，英偉達持續加碼中國市場。業界分析指，黃仁勳親赴中國多地與員工、供應鏈面對面交流，既體現對中國市場的高度重視，也意在強化本地合作信心。在全球科技競爭加劇背景下，其「貼地」形象與戰略布局同步推進，或為英偉達在華業務拓展鋪路。