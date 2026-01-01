熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Jan-25 18:37
更新：2026-Jan-25 18:37

Alex Honnold徒手攀爬台北101 91分鐘登頂打破零防護裝備攀摩廈紀錄(多圖、有片)

分享：
台北101

Alex Honnold徒手攀爬台北101。(路透社、美聯社)

adblk4

美國徒手攀岩好手Alex Honnold因天氣關係押後一天，於今日(25日)早上9時挑戰在沒有繩索和保護網下攀登台北最高摩天大樓台北101，在徒手攀爬下以91分鐘成功登頂，創下零防護攀摩天大樓紀錄。

Alex Honnold被稱為「極限攀岩之神」， Netflix全球直播他徒手攀高508米(1,667呎)的台北101，該大廈曾於2004年至2010年成為全球最高大樓。台媒指，Honnold於大樓的玻璃幕牆與鋁合金扣件間快速移動，途中不時向地面民眾和大樓內的民眾揮手和打招呼。他全程僅靠雙手、雙腳及腰部所綁小袋裡的止滑粉攀爬，攀到約20樓高度時卻突然在節點處停下，連直播主持也以為有事發生，原來只是騰出一隻手伸向身後調整音樂。報道指，Honnold過去曾稱，他習慣透過播放音樂來維持專注力與節奏感。

adblk5

台北101 台北101 台北101 台北101 台北101 台北101 台北101 台北101 台北101 台北101 Alex Honnold徒手攀爬台北101。(美聯社) 台北101 台北101 台北101 台北101 台北101 Alex Honnold徒手攀爬台北101。(美聯社) Alex Honnold徒手攀爬台北101。(美聯社) 台北101 台北101 台北101 Alex Honnold徒手攀爬台北101。(美聯社) 台北101 Alex Honnold徒手攀爬台北101。(互聯網) 台北101 台北101 台北101

獲台北101和當局批准

Alex Honnold完成創舉後於記者會稱，登上台北101頂部是欣賞台北美麗的最佳方法。今次危險挑戰獲台北101經營者和台北當局批准，Alex Honnold曾想過在沒有批准下攀上台北101頂端，但基於對該大樓，以及容許他攀登101有關單位的尊重，所以沒有「偷攀」。在2004年，有蜘蛛人之稱的法國著名徒手攀登家Alain Robert，在沒有繩索但有安全繩下攀登台北101，用了4小時。

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵襟撈早餐！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務