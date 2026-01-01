Alex Honnold徒手攀爬台北101 91分鐘登頂打破零防護裝備攀摩廈紀錄(多圖、有片)

美國徒手攀岩好手Alex Honnold因天氣關係押後一天，於今日(25日)早上9時挑戰在沒有繩索和保護網下攀登台北最高摩天大樓台北101，在徒手攀爬下以91分鐘成功登頂，創下零防護攀摩天大樓紀錄。

Alex Honnold被稱為「極限攀岩之神」， Netflix全球直播他徒手攀高508米(1,667呎)的台北101，該大廈曾於2004年至2010年成為全球最高大樓。台媒指，Honnold於大樓的玻璃幕牆與鋁合金扣件間快速移動，途中不時向地面民眾和大樓內的民眾揮手和打招呼。他全程僅靠雙手、雙腳及腰部所綁小袋裡的止滑粉攀爬，攀到約20樓高度時卻突然在節點處停下，連直播主持也以為有事發生，原來只是騰出一隻手伸向身後調整音樂。報道指，Honnold過去曾稱，他習慣透過播放音樂來維持專注力與節奏感。