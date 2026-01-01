騙案｜姐妹花聯手騙婚引12男上當 5年騙取488萬

河南省近日破獲結婚騙案，姊妺倆長期聯手設局，5年間「假結婚真騙財」致12名男子上當受騙，她們曾一年內連辦7場婚禮，累積騙取金額高達488萬元人民幣。

據《檢察日報》報道，河南西華縣法院日前針對一宗金額高達488萬元人民幣的特大婚姻詐騙案作出判決，主犯馮某因犯詐騙罪及重婚罪，遭判有期徒刑15年6個月並要罰款；同案被告趙某則因詐騙罪獲刑11年6個月並交罰款。檢察機關已正在追查贓款，協助受害人減少損失。

控方指出，馮某原姓趙，自幼隨養父生活後改姓。2020年1月，馮某隱瞞已婚狀況與梁先生相識，以各種理由索取彩金彩禮共66萬餘元人民幣。2023年，她又以同樣手法結識馬先生並舉行婚禮。僅2024年12月至2025年1月中旬，馮某便分別與多名被害人舉辦7場婚禮。直至2025年1月，張先生因聯繫不上馮某而報警，才揭露這場橫跨5年、涉及12人、總金額達488萬元人民幣的詐騙行動。