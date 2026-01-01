可可托海雪豹襲滑雪女咬傷面　網傳主動摸豹(有片)

新疆可可托海發生雪豹傷人事件。新疆富蘊縣可可托海鎮塔拉特村區域23日，一名遊客在前往雪場的路上，被一隻野生雪豹襲擊，咬傷面部。該名遊客已經被送往醫院救治，目前情況穩定。

綜合《揚子晚報》等內地媒體報道，遇襲遊客身穿滑雪的裝備，雪豹突然衝出來襲擊。網上流傳的影片顯示，一隻雪豹蹲坐在一名倒地的遊客旁，圍觀群眾中有人呼喊「有人被咬了」、「報警」、「打120」。另段影片中，一名身穿紫色上衣、頭戴黑色頭盔的女遊客被多人從雪地裡攙扶起來，她用手捂住面部，衣服上布滿血跡。報道提到，遊客的臉部被雪豹咬傷，之後雪豹就離開了，在眾人的協助下，受傷的遊客接受緊急包紮，後被送往醫院救治，傷勢穩定。