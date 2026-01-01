可可托海雪豹襲滑雪女咬傷面　網傳主動摸豹(有片)

新疆可可托海發生雪豹傷人事件。新疆富蘊縣可可托海鎮塔拉特村區域23日，一名遊客在前往雪場的路上，被一隻野生雪豹襲擊，咬傷面部。該名遊客已經被送往醫院救治，目前情況穩定。
綜合《揚子晚報》等內地媒體報道，遇襲遊客身穿滑雪的裝備，雪豹突然衝出來襲擊。網上流傳的影片顯示，一隻雪豹蹲坐在一名倒地的遊客旁，圍觀群眾中有人呼喊「有人被咬了」、「報警」、「打120」。另段影片中，一名身穿紫色上衣、頭戴黑色頭盔的女遊客被多人從雪地裡攙扶起來，她用手捂住面部，衣服上布滿血跡。報道提到，遊客的臉部被雪豹咬傷，之後雪豹就離開了，在眾人的協助下，受傷的遊客接受緊急包紮，後被送往醫院救治，傷勢穩定。
目擊者：雪豹趴在雪地里約10分鐘
寶石溝是塔拉特村到雪場的途經點，距民宿僅幾公里，景區此前已發布預警，提醒民眾途經寶石溝快速通過，切勿靠近、拍照或單獨行走。網上有傳該遊客上前拍照導致被襲擊，甚至指事主主摸豹所致，不過，有目擊者表示，雪豹一動不動趴在雪地里約10分鐘，隨後飛奔數十米撲向遊客，遊客發現時根本無法躲避，推測遊客可能進入了它的狩獵範圍。當地一間民宿的老闆說，疑似同一隻雪豹22日傍晚就曾現身民宿對面的草場，推測是因為覓食困難才靠近居民區。富蘊縣林草局、公安局、可可托海鎮等部門已對相關區域加大安全巡查防護，呼籲廣大群眾和游客務必遵守安全提示，遇到野生動物注意保持距離。