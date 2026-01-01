北京旅行｜六旬漢因連續兩日凌晨集合猝死 旅行社須賠償35萬

一名江姓六旬老翁前年跟團參加北京五日遊，依導遊通知連續兩日在凌晨集合，最終因身體不適在路邊暈倒，送醫不治。北京市第二中級人民法院日前審結，判決旅遊公司賠償35萬餘元人民幣，此案顯示旅行社服務與銀髮族遊客健康等的多重問題。

首日凌晨4時15分集合往長城

據《光明網》報道，2024年7月，年逾六旬的江大爺與親友報名參加旅遊公司的北京五日遊行程。行程首日晚間，導遊以簡訊通知隔日凌晨4點15分集合前往八達嶺長城，僅告知「行程順序調整」，未詳細說明全天安排內容。