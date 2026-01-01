2個月遲到19次被炒 上海OL以「升降機太多人」為由上訴至法院結果出爐

2個月遲到19次被炒 上海OL以「升降機太多人」為由上訴至法院。（示意圖）

上班遲到理由多不勝數，你聽過是因為「電梯擠不進去」嗎？上海一名OL短短2個月遲到19次被公司開除，她辯稱因為升降機多人要排隊所致，引發勞資糾紛，近日法院判決出爐，認為公司是合法解除合約。 據《新聞晨報》報道，蔡女於2009年10月15日獲聘請於一間家公司從事門市產品工作，正常工作時間為9時至18時，中午12時至13時休息。但考勤記錄顯示，蔡女長期存在晚於上班時間10分鐘以內打卡上班情況，其中在2024年6月7日至7月25日期間，累計遲到達19次。

每次僅遲幾分鐘 稱其他員工亦有遲到 公司以蔡女累計遲到次數較多、嚴重違反紀律而且已達到可辭退的標準為由，解除合約。對此，蔡女申請了仲裁。後因蔡女及公司均不服裁決，雙方上訴至法院。 蔡女主張因辦公大樓升降機擁擠需要排隊導致遲到，自己每次遲到基本上都只有幾分鐘而已，且可能涉及手機信號、WIFI故障、系統故障等客觀因素。其他員工也有遲到，公司不能對自己過於苛刻。而且公司有義務完善考勤裝備，而不應將遲到的風險與責任都轉移給員工。

此外，蔡女認為自己在2024年7月的累計遲到時間只有69分鐘，不會影響工作，認庶問題不嚴重。她續指自己家庭環境特殊，因配偶去世、女兒患病、婆婆患認知障礙症，每天早上家務繁忙，公司應當體諒。 公司多次警告 公司則辨稱蔡女的遲到習氣並非偶發，而是持續多年，期間多次給予明確警告，但蔡女仍然我行我素。此舉嚴重違反勞動紀律，也影響了公司管理秩序，在多次警告無效情況下，只能解除合約。 一審法院審理後認為，蔡女明知該升降機擁擠，可以提前到辦公大樓以避免遲到，其主張家庭特殊情況導致遲到，並不能成為其違反紀律的合理理由。儘管升降機確實存在排隊情況，但依據蔡女的打卡記錄，也存在不遲到的情況。

與主管面談後遲到次數明顯減少 此外，蔡女在2024年6月6日與主管面談後，當月遲到次數明顯減少，表明其所稱的遲到原因是可以採取措施避免，故法院對蔡女關於遲到原因的主張均不予採信。最終判決公司解除雙方合約並無不當，同時不需支付蔡女違法解除合約賠償金。 蔡女不服一審判決後上訴。上海市第一中級人民法院二審認為，蔡女上訴理由不能成立，應予駁回；一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章