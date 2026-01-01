食娃娃菜險死 原因是包裝舊報紙染老鼠藥

浙江台州一對夫妻透過網路平台購買娃娃菜後食用，竟因老鼠藥「可滅鼠（Brodifacoum）」中毒雙雙被送入深切治療部。妻子楊女士經搶救一個多月情況才好轉，丈夫則出現全身出血、肺積水、呼吸衰竭等症狀。警方調查後，發現網購店為減低成本，使用沾染老鼠藥的舊報紙包裝蔬菜，導致有毒物質滲透到娃娃菜內。
綜合傳媒報道，楊女士表示，自己花費17元人民幣網購8斤娃娃菜，收到當天晚上就煮來食，食完後身體已感到不適，隔天開始流鼻血。根據天台縣醫院1月7日提供的醫療證明書顯示，初步診斷楊女士與丈夫為老鼠藥中毒，導致凝血功能障礙，仍需住院觀察。楊女士曾公開與網店客服的對話紀錄，客服否認食品含有老鼠藥。
警方調查發現，包裝娃娃菜的舊報紙在回收儲存過程中沾染老鼠藥，網店為減低成本使用這些報紙包裝，導致有毒物質滲透及污染蔬菜。涉事網店隨後將商品下架並失聯，平台已提供店主資訊助警方追查。1月25日，記者在平台搜尋，發現涉事店鋪目前已經被註銷。
涉事網店已失聯
長沙市律師協會副會長劉研針對此次網購糾紛進行法律解讀。劉研表示，涉事商家違反《食品安全法》第34條，出售被有毒有害物質污染的食品，應承擔責任，需賠償醫療費、護理費、誤工費、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等全部損失，同時支付價款十倍或損失三倍的懲罰性賠償金。
劉研指出，商家為壓縮成本使用沾染溴鼠靈的舊報紙包裝娃娃菜，存在明顯過錯，適用懲罰性賠償，還面臨市場監管部門沒收違法所得、罰款、吊銷許可證等行政處罰。造成嚴重後果的情況下，可能涉嫌生產、銷售不符合安全標準的食品罪。網路交易平台需履行實名登記、許可證審查、信息公示等義務，若平台已提供商家真實資訊，則由商家承擔主要責任。消費者可選擇民事訴訟、行政投訴等方式維權。
