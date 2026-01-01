食娃娃菜險死 原因是包裝舊報紙染老鼠藥

浙江台州一對夫妻透過網路平台購買娃娃菜後食用，竟因老鼠藥「可滅鼠（Brodifacoum）」中毒雙雙被送入深切治療部。妻子楊女士經搶救一個多月情況才好轉，丈夫則出現全身出血、肺積水、呼吸衰竭等症狀。警方調查後，發現網購店為減低成本，使用沾染老鼠藥的舊報紙包裝蔬菜，導致有毒物質滲透到娃娃菜內。

綜合傳媒報道，楊女士表示，自己花費17元人民幣網購8斤娃娃菜，收到當天晚上就煮來食，食完後身體已感到不適，隔天開始流鼻血。根據天台縣醫院1月7日提供的醫療證明書顯示，初步診斷楊女士與丈夫為老鼠藥中毒，導致凝血功能障礙，仍需住院觀察。楊女士曾公開與網店客服的對話紀錄，客服否認食品含有老鼠藥。