廣東2025年GDP增長3.9% 連續5年跑輸全國

廣東省去年經濟生產總值(GDP)增長百分之3.9，連續5年低於中國整體增速，但經濟總量14萬5800億元人民幣，連續37年居全國首位。據公開信息，在此前2021年至2024年，廣東省GDP增速分別為8%、1.9%、4.8%、3.5%。而在2021年至2025年，全國GDP增速分別為8.1%、3%、5.2%、5%及5%。

總量連續37年居全國首位

廣東省十四屆人大五次會議今日在廣州開幕，廣東省省長孟凡利向大會作政府工作報告。 報告指，廣東2025年地區生產總值增長百分之3.9，總量連續37年居全國首位。地方一般公共預算收入增長3%，貨物進出口總額9.5萬億元人民幣，增長4.4%，貢獻全國24.1%的增量。2026年，廣東省設立的增長目標為百分之4.5至5。