白銀價格急升 四川女3年前買鑽戒 最值錢的卻是贈品銀杯

白銀市場持續火熱，帶動各類銀製品回收價值大幅飆升。四川簡陽王女士因此收獲意外驚喜，3年前購入鑽戒時贈品「足銀保溫杯」，回收價值近2000元人民幣反超鑽戒。 據《封面新聞》報道，2023年王女士在簡陽市本地珠寶店選購鑽戒時，恰逢商家推出「消費滿額贈足銀保溫杯」活動，她花6200元人民幣購入一枚鑽戒後，免費獲贈一款足銀製保溫杯。王女士回憶道：「當時覺得就是個普通贈品，回家後一直放在儲物間，連包裝都未拆過。」 原以為普通贈品未拆包裝

近期銀價暴升的消息讓王女士想起這隻閒置的保溫杯，她翻出杯子後特意到本地五金店稱重。結果顯示杯身總重380克，去掉非銀質的蓋子和濾網後重256克，結合杯身標註的「足銀999」標識，她估算純銀內膽重量約70至80克。按照1月23日足銀22.5元人民幣/克的回收價計算，這隻保溫杯的純銀回收價值已接近2000元人民幣。

鑽戒現僅值700元 反觀王女士當時購買的鑽戒，由於克拉數較小、品牌溢價較高，當前回收價僅700元人民幣左右，讓王女士無奈地表示：「當年買鑽戒是想著保值，沒想到幾年後反而大幅貶值，而贈品卻成了『潛力股』。」目前她已將這隻保溫杯妥善保管，正觀望後續銀價走勢，考慮是否擇機套現。

簡陽市某珠寶店負責人證實，2023年珠寶行業推出的「足銀製品滿贈活動」較為普遍，當時足銀原料價約4至5元人民幣/克，一隻含純銀70至80克的保溫杯，原料成本僅300至400元人民幣，作為高端珠寶的促銷贈品頗具吸引力。該負責人表示：「沒想到短短兩年，銀價升了三倍多，贈品價值竟能超過鑽戒，我們當初完全沒料到。」近期已有多名消費者到店內，諮詢早年消費時獲贈銀製品的回收價錢。

報道指出，2026年白銀升勢依舊強勁，截至1月23日上午10時10分，內地白銀銷售價達24.03人民幣/克，回收價23.93元人民幣/克，日內升幅近3%。2025年黃金、白銀價格雙雙創出歷史新高，其中白銀升幅一騎絕塵，年內升幅逼近140%，遠超黃金67%的升幅。