中國專題｜內地「反向春運」新趨勢升溫 年輕人唔返鄉下 咁點團年？

今年內地迎來史上最長9天春節假期，旅遊市場呈現結構性變革。隨著法定假期延長及出行優惠政策推出，年輕人成為提前引爆春節旅遊的主力軍，同時「反向春運」亦更趨普遍，愈來愈多父母選擇前往子女工作的城市團聚，「返鄉下過年」改變成「出城過年」。

旅遊平台數據顯示，1月12日至19日期間，機票預訂量較前周大幅增長，其中18至22歲的年輕旅客佔比突破20%，成為春節「旅遊先鋒」。業者針對年輕客群推出創新產品，有旅遊平台人員表示，平台設計了同齡同團的社交型產品，結合露營、非遺文化及美食探索等多元場景，滿足年輕人對深度體驗的需求。加上人們如今可以輕易的用手機預訂及安排行程，令年輕人「說走就走」的旅行更易成事，也改變大眾過年方式，有助推動市場創新。