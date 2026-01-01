中國專題｜年輕人返鄉下變父母出城團聚 內地「反向春運」新趨勢升溫

今年內地迎來史上最長9天春節假期，旅遊市場呈現結構性變革。隨著法定假期延長及出行優惠政策推出，年輕人成為提前引爆春節旅遊的主力軍，同時「反向春運」亦更趨普遍，愈來愈多父母選擇前往子女工作的城市團聚，「返鄉下過年」改變成「出城過年」。 旅遊平台數據顯示，1月12日至19日期間，機票預訂量較前周大幅增長，其中18至22歲的年輕旅客佔比突破20%，成為春節「旅遊先鋒」。業者針對年輕客群推出創新產品，有旅遊平台人員表示，平台設計了同齡同團的社交型產品，結合露營、非遺文化及美食探索等多元場景，滿足年輕人對深度體驗的需求。加上人們如今可以輕易的用手機預訂及安排行程，令年輕人「說走就走」的旅行更易成事，也改變大眾過年方式，有助推動市場創新。

「反向春運」機票預訂量同比增長35% 至於「反向春運」其實非今年首見，但數據顯示它較過往更普及。美團旅行資料顯示，今年1月以來「反向春運」機票預訂量增速明顯，同比增長約35%，形成中西部城市向一線及新一線城市流動的新趨勢。從預訂情況看，熱門出發地主要包括河南鄭州、湖北武漢、陝西西安、湖南長沙、四川成都、黑龍江哈爾濱、吉林長春等，熱門目的地包括北京、上海、廣東廣州及深圳、浙江杭州等。 「反向春運」旅客大多為首次乘飛機的銀髮族，為讓他們安心出行，內地多間航空公司聯同旅遊平台推出「父母出行安心護航」計劃，為55歲及以上乘客提供全流程引導服務；江蘇無錫等多地車站據報也有升級服務。來自江西的汪先生說：「今年到無錫與孩子團聚，順便旅遊體驗，這種反向過年方式更符合現代家庭需求。」

在廈門工作職場新人小趙稱，父母下月初會從吉林長春老家過來廈門過年，之前父母未到過廈門，「打算利用這個機會帶他們好好轉轉」。其父母則說「我們都退休了，時間很充裕，腿腳也方便，加上現在交通十分便捷，坐趟飛機4小時就能到，一定要讓孩子沒有後顧之憂地好好工作」。父親並稱，長春目前天寒地凍，平時出門也不是特別方便，到溫暖又美麗的廈門過年，他跟妻子都挺期待的。 家庭生活新共識逐漸默契形成 南京大學城市科學研究院執行院長胡小武分析，一些青年回鄉過年時有「陌生感」、「形式感」及「孤獨感」，匆匆待兩天就要離開；反觀父母到城市能獲得更長的團聚時間，也能感受城市文化與氛圍，逐漸形成一種家庭生活的新共識和默契。隨著內地城鎮化不斷推進，「鄉下人」與「城裡人」界限愈來愈模糊，「反向春運」更有助於城鄉文化融合。在江蘇無錫工作的「00後」張凡表示，「父母來到城市，能直觀感受我們的生活環境，也會為孩子的奮鬥感到自豪，互相增進理解」。也有分析指，在社會層面上「反向春運」能均衡配置運輸能力、增加上座率，提高成本效益。