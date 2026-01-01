瀘州白骨案丨拆花糟發現陳年骸骨 憑舊相片破28年懸案

四川省瀘州市一個商場，日前在進行屋頂拆除工程時，赫然挖出一具遭掩埋多年的骸骨，警方調查發現，案件可追溯至1997年，為沉寂長達28年的殺人棄屍案，涉案疑犯已被警方逮捕。
《揚子晚報》報道，警方指出，2025年6月7日清晨，工人在拆除商場屋頂花糟時，於花糟下方發現一具蜷曲狀白骨，嚇得連忙報警。警方調查後發現骸骨埋藏於長約1.5米、寬約1米的狹小花台底部，上方覆蓋大量泥土。法醫鑑定，遺骸埋藏超過20年，而且死者身上殘留冬季衣物，推測死後被移動並掩埋，至少需兩人配合完成。
死者親戚提供線索助破案
警方懷疑為熟人犯案，初時「大海撈針」沒有方向，就在案情膠著之際，一名男子向警方表示，他的親戚吳姓女子1990年代曾在該商場做服裝生意，但1997年失蹤。他並出示多張舊照片，其中一張顯示吳女穿著紅色大衣，與現場遺留衣物高度吻合。
警方隨即作DNA比對，確認白骨就是失蹤逾20年的吳女。警方進一步調查發現，案發當天最後與吳女接觸的，是同在商場經營服裝生意的陳姓女子，陳女隨即被列為潛在疑犯。
疑犯多次到南韓整容
然而，警方發現她早年利用戶籍制度漏洞改名換姓，並長期在上海生活，且曾多次到南韓整容。2025年9月，警方限制出境陳女，隨後在上海將其逮捕，她的前夫也被捕，2人認罪。
陳女坦言，她當年因欠吳女借款約4萬元人民幣，於1997年2月1日夥同前夫將吳女殺死、偷走身上金飾，晚上將屍體藏於屋頂花台。
