瀘州白骨案丨拆花糟發現陳年骸骨 憑舊相片破28年懸案

四川省瀘州市一個商場，日前在進行屋頂拆除工程時，赫然挖出一具遭掩埋多年的骸骨，警方調查發現，案件可追溯至1997年，為沉寂長達28年的殺人棄屍案，涉案疑犯已被警方逮捕。

《揚子晚報》報道，警方指出，2025年6月7日清晨，工人在拆除商場屋頂花糟時，於花糟下方發現一具蜷曲狀白骨，嚇得連忙報警。警方調查後發現骸骨埋藏於長約1.5米、寬約1米的狹小花台底部，上方覆蓋大量泥土。法醫鑑定，遺骸埋藏超過20年，而且死者身上殘留冬季衣物，推測死後被移動並掩埋，至少需兩人配合完成。