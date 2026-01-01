尼帕病毒｜武漢病毒研究所稱發現有效抑制藥

印度東部的西孟加拉邦近期出現尼帕病毒疫情，至今5人確診，其中一人危殆，近百人被要求隔離。世衞此前表示，尼帕病毒是人畜共患病毒，人類感染後的症狀，包括急性呼吸道感染和致命性腦炎，死亡率四成至七成半，目前無獲認可的疫苗或特效藥。中國科學院武漢病毒研究所周一(26日)發表重要研究成果，發現口服核苷類藥物VV116對尼帕病毒具有高效抑制活性。

研究所表示，近期，中國科學院武漢病毒研究所肖庚富/張磊砢研究員團隊、單超研究員團隊聯合上海藥物研究所、旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士在國際期刊Emerging Microbes & Infections上發表了題為「The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection」的重要研究成果，證實口服核苷類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性，為這一高致死性新發傳染病的防治帶來新希望。

VV116（氫溴酸氘瑞米德韋片）是一種新型口服核苷類抗病毒藥物，已先後在烏茲別克和中國獲批上市用於新冠肺炎的治療。研究發現，作為一種靶向病毒RNA依賴性RNA聚合酶（RdRp）的前藥，體外實驗中VV116和其代謝活性分子均展示了對尼帕病毒（包括馬來西亞株NiV-M和孟加拉株NiV-B）的顯著抑制活性。在金黃地鼠致死劑量感染模型中，VV116以400毫克每千克體重的口服給藥劑量下，能將實驗動物的存活率提高至66.7%，且顯著降低感染靶器官肺、脾和腦中的病毒載量。

該成果首次證實VV116對尼帕病毒的治療潛力，不僅可作為醫護人員、實驗室工作者等高危人群的預防性用藥，更可為應對當下和未來的尼帕病毒疫情提供了一個現成的藥物選擇。