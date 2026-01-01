習近平晤芬蘭總理︰大國要帶頭講平等 時隔8年英揆今起訪華

在美國特朗普政府持續跟盟友摩擦的背景下，多位西方國家領袖，如法國總統馬克龍及加拿大總理卡尼近日先後訪華。國家主席習近平周二接見芬蘭總理奧爾波，他強調大國尤其要帶頭講平等，並指中歐是夥伴不是對手。緊接奧爾波來華的尚有英國首相施紀賢，是時隔8年再有英揆來訪。外交部昨證實他將於周三至六訪華4天，期間會獲習近平接見。施紀賢啟程前表示重視中國市場經貿機會，又說英國無必要在中美之間二選一。
習近平會見奧爾波時指，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對大國，尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。習近平強調中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧，希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用，又歡迎芬蘭企業到中國市場的大海暢遊，提升全球競爭力。奧爾波則稱，芬方企業對赴華合作有強烈興趣，芬方願跟中方落實兩國元首達成的重要共識，密切高層往來，深化貿易、投資、數字經濟、清潔能源及農業等領域合作；並指芬方堅定奉行一個中國政策；芬方主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題。
至於施紀賢來訪，外交部發言人郭嘉昆說，中英作為聯合國安理會常任理事國，保持溝通、加強合作，符合兩國人民共同利益，有利促進世界和平穩定與發展。郭嘉昆並說，英工黨政府執政以來明確表示，願意與中方發展連貫、持久、戰略性的中英關係，積極推動兩國對話合作，中方願意以這次訪問為契機，與英方增進政治互信，加強務實合作，共同關啟中英關係健康穩定發展的新篇章，攜手為世界和平安全與穩定作應有努力與貢獻。國家主席習近平、總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際將分別與施紀賢會談。除北京外，施紀賢亦會訪問上海，並有約60名企業高層同行。
施紀賢︰不會從中美間二選一
施紀賢上任以來積極推動英中關係回暖，日前批准在倫敦興建中國新使館，被指為訪華鋪路。他周二晚啟程展開訪問中國及日本行程前表示，常有人叫他從中美間二選一，但他不會這樣做，指跟習近平會面不代表會刺激特朗普及損害英美關係。他稱英方將在經貿及防衛上跟美國保持緊密關係，但不會忽視中國這個第二大經濟體。