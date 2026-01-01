習近平晤芬蘭總理︰大國要帶頭講平等 時隔8年英揆今起訪華

在美國特朗普政府持續跟盟友摩擦的背景下，多位西方國家領袖，如法國總統馬克龍及加拿大總理卡尼近日先後訪華。國家主席習近平周二接見芬蘭總理奧爾波，他強調大國尤其要帶頭講平等，並指中歐是夥伴不是對手。緊接奧爾波來華的尚有英國首相施紀賢，是時隔8年再有英揆來訪。外交部昨證實他將於周三至六訪華4天，期間會獲習近平接見。施紀賢啟程前表示重視中國市場經貿機會，又說英國無必要在中美之間二選一。

習近平會見奧爾波時指，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對大國，尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。習近平強調中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧，希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用，又歡迎芬蘭企業到中國市場的大海暢遊，提升全球競爭力。奧爾波則稱，芬方企業對赴華合作有強烈興趣，芬方願跟中方落實兩國元首達成的重要共識，密切高層往來，深化貿易、投資、數字經濟、清潔能源及農業等領域合作；並指芬方堅定奉行一個中國政策；芬方主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題。