盒馬鮮生誤把水仙當鮮百合　二人中毒送院

「盒馬鮮生」把「水仙」當百合出貨 祖孫食用中毒送院搶救

阿里巴巴集團旗下的零售連鎖超市「盒馬鮮生」發生出錯貨事件。一名消費者透過APP訂購「鮮百合」，超市誤將有毒的水仙球當成百合配送上門，導致其家人食用後中毒送院。 根據《大河報》等傳媒，北京的鄒女士描述，1月2日落單購買鮮百合後，其母親在家簽收並將2個「百合」球根煲湯。享用後不久，鄒女士的母親即出現劇烈頭痛、嘔吐，12歲的兒子也出現中毒反應。 家屬起初誤以為是「百合」變質，將2人先送往醫院，直至驗血發現指標異常才警覺可能為食物中毒。鄒女士從垃圾桶中找到剩餘煮過的種球瓣，拍照識別確認為水仙，此時距誤食已過去6個多小時。

病人一度口吐白沫 鄒女士的母親症狀嚴重，甚至吐白沫。醫生表示，由於病人送醫時間已超過5小時，毒素部分已被吸收，只能嘗試排毒。病人出院後至今胃部不適，只能吃小米粥，體重下降十多斤。12歲的兒子狀況穩定，但水仙中毒恐帶來長期健康影響。

據稱，該水仙種球外包裝盒蓋較大且為透明材質，僅盒子側面不顯眼處有「水仙種球養護」字樣，長輩未能識別。 雲南大理大學專家王吉申表示，水仙鱗莖易被誤認成洋蔥、百合，其葉片類似大蒜。水仙中毒目前無特效解毒藥，若發生誤食，極端情況會有生命危險。

鄒女士不滿稱，事發後盒馬未在第一時間聯絡，直至警方介入後才與家屬聯繫。且盒馬起初表態「願意承擔全部責任」，但隨後又稱僅承擔法律規定的部分。超市在協商中並向鄒女士表示，「家屬因誤食行為也需承擔部分法律責任」，她認為對方在推卸責任。盒馬1月26日就此事回應媒體，稱水仙與百合包裝相似，是職員操作失誤所致。盒馬一直有關心鄒女士家人身體狀況、後續治療及其他相關需求。 1月27日下午，鄒女士稱，盒馬提出一項總額為7萬元人民幣的「打包」賠償方案，但未向她說明具體計算明細。她對此表示無法接受，認為該金額與家人所遭受的健康損害及後續風險嚴重不符。由於雙方分歧較大，調解暫時未能達成一致共識。

傳媒實際查詢發現，該超市售賣的鮮百合片為盒裝密封包裝的淨菜，與鄒女士展示的水仙種球包裝均有文字標識，但倘若未檢查包裝，確實易混淆。 盒馬方面28日回應表示，已在第一時間聯繫顧客。初步調查顯示，此次事件為揀貨過程中，將同時段另一訂單的水仙種球誤放入鄒女士包裹所致。公司已成立專項小組跟進並制定補償方案，目前因雙方對賠償方案仍有較大分歧，仍在協商中。 盒馬強調將積極配合相關部門依法依規承擔相應責任，並已對相關流程進行整改，避免類似情況再發生。