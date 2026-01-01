內地近年興起「團體直播」熱潮，而以「上車舞」走紅的抖音女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐等人更爆紅。近日，民間組織中國演出行業協會組織起草的《網絡表演團體直播運營管理要求》（下稱《要求》）正式實施，明確規定團播時不得濃妝豔抹或過度美顏。 根據內媒《紅星新聞》，這是國內首份針對團體直播的運營管理標準。相關報告顯示，2025年團播日均開播房間數約8,000個，已開展團播業務的公會數量超過3,500家，佔整體公會數量近12%，同比增長超過16%。

時長不低於2分鐘 這份《要求》將團體直播定義為「由3名及以上網絡主播組成直播團體」共同展開的網絡表演活動，並對很多表演細節都進行規範。例如在互動性要求方面，規定不應透過暗示性語言、動作或虛構親密關係誘導用戶消費，不應組織粉絲進行打賞排名或攀比。 另外在才藝要求方面，規定單次舞蹈展示保持兩個八拍及以上完整動作組合，時長不低於2分鐘。專業性要求方面，整體形象要「乾淨整潔、服裝大方得體、不濃妝艷抹或過度磨皮美顏」。

來自大連的高先生平時喜歡看直播，偶爾也會進行打賞。他表示，近年來團播為吸引更多粉絲，會採取更多主播PK方式或加快表演節奏，有些也會進行特效。

他認為《要求》中的一些規定或許會讓現在的團播內容產生改變：「例如很多團播的舞蹈表演，之前有時候一個人只跳十幾秒鐘，然後就換下個人，新《要求》說單次舞蹈時長不低於2分鐘，這對很多團播來說就要改變直播方式了。」 穿着造型奇怪的衣服 西安一家MCN（Multi-Channel Network，多頻道網絡）機構的負責人毛先生表示，之前進行團播時確實會有為滿足網友「獵奇」心理而設置的內容，比如穿着造型奇怪的衣服，或者把特效開到比較誇張的程度。