中國
出版：2026-Jan-29 14:30
更新：2026-Jan-29 14:30

浙江男連飲七日貢丸湯後膝痛　就診揭痛風誘發末期腎病

內地男過量食用貢丸湯引發尿毒症。（圖／翻攝新浪微博）

內地男過量食用貢丸湯引發尿毒症。（圖／翻攝新浪微博）

浙江省一名40歲男子，近日因膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查竟被確診為尿毒症，醫生追查病史發現，該男子曾連續一周每天吃路邊販售的貢丸湯，疑因長期攝取高嘌呤濃肉湯，導致痛風急性發作，並加速腎功能惡化。

看似清淡但風險極高

內媒《潮新聞》報道，這名林姓男子因懷念童年味道，在路邊小吃攤連續7天食用貢丸湯，不久膝蓋劇痛、無法行走，需坐輪椅就醫。他原計劃治療痛風，但檢查赫然發現其肌酸酐數值超出正常值4倍、腎絲球濾過率不足正常5%，確診終末期腎病（尿毒症期）。

醫生詢問其病史發現，他連續食用貢丸湯7天，恐是肇禍原因，醫師表示，貢丸湯、大骨湯等長時間熬煮的濃肉湯，看似清淡，實際上嘌呤濃度是原始食材數倍，對痛風患者與腎功能不佳者風險極高。

痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐、酒精及海鮮減症狀（am730製圖） 痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐、酒精及海鮮減症狀（am730製圖） 痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐、酒精及海鮮減症狀（am730製圖） 痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐、酒精及海鮮減症狀（am730製圖）

逐步破壞腎臟功能

醫生直言：「很多人以為喝湯是在補身體，但對痛風或腎臟已受損的人來說，反而是在加重負擔。」醫師提醒，痛風患者若未妥善控制飲食，反覆高尿酸狀態不僅會引發關節劇痛，也可能逐步破壞腎臟功能，最終演變為尿毒症，尤其年底聚餐頻繁，更需提高警覺。

醫生呼籲，痛風患者應避免高嘌呤食物包括海鮮、火鍋湯底、動物內臟與酒精飲料，同時維持規律作息、足量飲水，並定期追蹤尿酸與腎功能指數。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

