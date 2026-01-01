浙江省一名40歲男子，近日因膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查竟被確診為尿毒症，醫生追查病史發現，該男子曾連續一周每天吃路邊販售的貢丸湯，疑因長期攝取高嘌呤濃肉湯，導致痛風急性發作，並加速腎功能惡化。

看似清淡但風險極高

內媒《潮新聞》報道，這名林姓男子因懷念童年味道，在路邊小吃攤連續7天食用貢丸湯，不久膝蓋劇痛、無法行走，需坐輪椅就醫。他原計劃治療痛風，但檢查赫然發現其肌酸酐數值超出正常值4倍、腎絲球濾過率不足正常5%，確診終末期腎病（尿毒症期）。