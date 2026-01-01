足壇腐敗案｜李鐵等73人終身禁從事足球活動 13間球會扣分罰款

中國足球壇涉貪案，國足前主教練李鐵等73人被終身禁止從事足球活動。
國家體育總局、公安部、中國足協今日聯合召開記者會，公布足球行業「假賭黑」問題專項整治行動的情況，宣布經人民法院認定構成犯罪的前中國足協主席陳戌源、前國足主教練李鐵等73名足球從業人員，終身禁止從事任何與足球有關活動。對未被追究刑事責任，但行為已嚴重違反行業紀律的3名從業人員，禁止從事足球活動5年。
13間涉事球會，包括天津津門虎、上海海港、上海申花、北京國安及山東泰山等，今個球季扣除3至10分聯賽積分，並罰款20萬至100萬元人民幣。 公安部指，將持續同體育行政部門，保持依法嚴查、嚴打高壓態勢，切實配合推動相關工作走深走實。中國足協表示，堅決貫徹中央推進足球振興發展的決策，對足球領域違規違紀問題絕不姑息手軟。
一、對涉案球會的處罰決定
依據球會在案件中所涉不正當交易的金額、情節、性質以及社會影響，現作出如下處罰：給予13間3會扣除2026賽季職業聯賽積分並罰款的處罰。
天津津門虎足球俱樂部，扣10分並罰款100萬元；
上海申花足球俱樂部，扣10分並罰款100萬元；
青島海牛足球俱樂部，扣7分並罰款80萬元；
武漢三鎮足球俱樂部，扣5分並罰款80萬元；
山東泰山足球俱樂部，扣6分並罰款80萬元；
河南足球俱樂部，扣6分並罰款60萬元；
浙江職業足球俱樂部，扣5分並罰款60萬元；
上海海港足球俱樂部，扣5分並罰款40萬元；
北京國安足球俱樂部，扣5分並罰款40萬元；
梅州客家足球俱樂部，扣3分並罰款20萬元；
長春亞泰足球俱樂部，扣4分並罰款20萬元；
蘇州東吳足球俱樂部，扣3分並罰款20萬元；
寧波職業足球俱樂部，扣3分並罰款20萬元。