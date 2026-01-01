足壇腐敗案｜李鐵等73人終身禁從事足球活動 13間球會扣分罰款

中國足球壇涉貪案，國足前主教練李鐵等73人被終身禁止從事足球活動。

國家體育總局、公安部、中國足協今日聯合召開記者會，公布足球行業「假賭黑」問題專項整治行動的情況，宣布經人民法院認定構成犯罪的前中國足協主席陳戌源、前國足主教練李鐵等73名足球從業人員，終身禁止從事任何與足球有關活動。對未被追究刑事責任，但行為已嚴重違反行業紀律的3名從業人員，禁止從事足球活動5年。