熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Jan-29 17:45
更新：2026-Jan-29 17:45

緬北明氏詐騙家族11人罪成處決　涉賭涉詐資金高達100億

分享：
緬北四大家族「明家」11罪犯被處決。（圖／翻攝央視新聞）

緬北四大家族「明家」11罪犯被處決。（圖／翻攝央視新聞）

adblk4

操控上萬「豬仔」、涉賭詐資金超100億人民幣（約112億港元），緬北四大詐騙集團之一明氏家族11名罪犯，包括核心成員明國平、明珍珍等人已在中國被執行死刑。

據官媒《央視新聞》29日報道，2025年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑，並判處相應附加刑。

造成14名中國公民死亡

一審宣判後，明國平、明珍珍等被告人提出上訴，浙江省高級人民法院經開庭審理，於2025年11月25日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

adblk5

最高人民法院經覆核確認，2015年以來，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子的明家犯罪集團，在緬甸果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，實施電訊網絡詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金100餘億元人民幣。明家犯罪集團還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成中國公民14人死亡、多人受傷。

緬北四大家族「明家」11罪犯被處決。（圖／翻攝央視新聞） 電話騙案｜緬北園區劉家賭場通緝前3天仍在請人 1.6萬月薪請管理級! 電話騙案｜公安公開通緝緬北騙案集團三大家族10人，最高懸賞50萬元人民幣（圖／翻攝百度） 緬甸果敢安全形勢嚴峻複雜，中國提醒公民暫勿前往緬北。(X) 在緬北從事電騙的白家犯罪集團案一審宣判，其中五名被告判處死刑。（新華社資料圖片）

涉故意殺人等10餘項罪名

adblk6

最高人民法院認為，被告人明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等人分別組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等10餘項罪名。

第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程式合法。據此，最高人民法院依法核准明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。

浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯宣判並執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。

adblk7

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

詐騙電話知道名字？防騙視伏App 詐騙電話知道名字？防騙視伏App 詐騙電話知道名字？防騙視伏App 詐騙電話知道名字？防騙視伏App

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵襟撈早餐！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務