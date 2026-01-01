習近平︰中英須加強對話合作　施紀賢︰樂見香港成英中獨特橋樑

國家主席習近平在北京人民大會堂，會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略伙伴關係。習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願同英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力，轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。

中方願積極考慮對英實施單方面免簽

習近平表示，中英經貿合作的本質是互利共贏，今年是中國「十五五」開局之年，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。習近平又說，雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來，中方願積極考慮對英實施單方面免簽。

中方引述施紀賢表示，英方在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變。他又說，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。