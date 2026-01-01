熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Jan-29 17:04
更新：2026-Jan-29 17:04

習近平︰中英須加強對話合作　施紀賢︰樂見香港成英中獨特橋樑

分享：
習近平會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢。（新華社）

習近平會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢。（新華社）

adblk4

國家主席習近平在北京人民大會堂，會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略伙伴關係。習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願同英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力，轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。

adblk5

中方願積極考慮對英實施單方面免簽

習近平表示，中英經貿合作的本質是互利共贏，今年是中國「十五五」開局之年，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。習近平又說，雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來，中方願積極考慮對英實施單方面免簽。

中方引述施紀賢表示，英方在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變。他又說，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。

adblk6

施紀賢又說，很高興成為8年來首位訪華的英國首相，今次他率領60多位英國重要工商、文化界代表訪華，足以展現英中合作的廣度和英方致力於深化擴大對華合作的決心。

原文刊登於 香港電台

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵襟撈早餐！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務