習近平會施紀賢中英破冰 發展全面戰略夥伴關係

國家主席習近平昨與到訪的英國首相施紀賢會面，會談了1小時20分鐘，較原定時間多一倍。中英近年關係陷低潮，施紀賢此行被視為破冰之旅；中方表示，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。施紀賢會後向記者形容會面有成效，帶來「真正具體成果」。他又宣布英國人到中國將免簽證，以及藥廠阿斯利康(AstraZenec)對中國的巨額投資。

根據新華社報道，習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願同英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。

習近平表示，中英經貿合作的本質是互利共贏。今年是中國「十五五」開局之年，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮。希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中方亦歡迎英國政府、議會、地方各界多來中國參訪，增加對中國全面、客觀、正確的認知。中方願積極考慮對英實施單方面免簽。新華社稱，施紀賢表示，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。

施紀賢訪華4天，昨天是重頭戲。除了會談，習近平亦與施紀賢午餐，兩人見面共約3小時。在午餐時，兩人談了足球和英國大文豪莎士比亞。施紀賢向習近平送上曼聯近日與阿仙奴比賽的足球，曼聯是習近平喜歡的球隊，施紀賢則支持阿仙奴。施紀賢表示，中英關係處於良好和穩固的狀態。記者問習近平是否可與合作的人選時，他答「是」。他又形容與習近平的見面溫暖和具建設性。新華社提到，中方考慮對英實施單方面免簽。施紀賢則宣布，英國人逗留中國少於30天將免簽證，回應英國商界到中國洽商的需求，但他未有提到免簽證的實施日期。他指，該免簽措施助擴展英國旅遊市場和增加就業。

藥廠阿斯利康投資中國150億美元

施紀賢此行有約60位商界和文化界領袖同行，藥廠阿斯利康昨宣布將對中國投資150億美元(約1,170億港元)，直至2030年，以擴大藥物生產和研發。有關宣布可說是英國向華示好。施紀賢強調，該投資有助阿斯利康繼續增長，為英國提供數千就業機會。阿斯利康稱，這是他們進駐中國逾30年以來最大筆的投資，可望加強細胞療法等新療法的技術，指中國是這方面的領先者。

除了與習近平會面，施紀賢亦與總理李強和人大委員長趙樂際會晤。英國廣播公司(BBC)引述首相府公布稱，中英昨達成多項協議，包括合作打擊有組織罪行和非法移民，以及建立雙邊服務夥伴關係，這有助英國公司在中國做生意，還有英國出口到中國，並在體育業、食品安全和衛生等事宜合作。有分析認為雖然雙方達成多項協議，但對英國經濟不會有太大改變。