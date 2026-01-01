熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Jan-30 13:01
更新：2026-Jan-30 13:01

香港飛常州航班延誤逾3小時 女乘客要求下機稱「飛機要爆炸」(有片)

分享：
一名女乘客突大叫「飛機要爆炸，要求下機」，導致飛機折返乘客下機，據報航班屬於香港飛常州的香港快運UO272航班。(影片截圖)

一名女乘客突大叫「飛機要爆炸，要求下機」，導致飛機折返乘客下機，據報航班屬於香港飛常州的香港快運UO272航班。(影片截圖)

adblk4

內地社交平台周三(28日)有網民稱，自己乘坐飛機在進入起飛跑道時，一名女乘客突大叫「飛機要爆炸，要求下機」，頓時引發慌亂，導致飛機折返，乘客下機，航班重新安全檢查，結果航班延遲3個多小時。

睇片

一名女乘客突大叫「飛機要爆炸，要求下機」，導致飛機折返乘客下機，據報航班屬於香港飛常州的香港快運UO272航班。(影片截圖) 一名女乘客突大叫「飛機要爆炸，要求下機」，導致飛機折返乘客下機，據報航班屬於香港飛常州的香港快運UO272航班。(影片截圖) 一名女乘客突大叫「飛機要爆炸，要求下機」，導致飛機折返乘客下機，據報航班屬於香港飛常州的香港快運UO272航班。(影片截圖) 一名女乘客突大叫「飛機要爆炸，要求下機」，導致飛機折返乘客下機，據報航班屬於香港飛常州的香港快運UO272航班。(影片截圖)

四分之一乘客恐慌放棄登機

據報航班屬於香港飛常州的香港快運UO272航班，原計劃周三下午5時40分起飛，晚上8時05分抵達常州。最終飛機延誤到9時20分起飛，11時24分抵常州。影片發布者稱，當晚11時45分，航班安全抵達常州機場，耽誤了3個多小時，「有四分之一的旅客被嚇走了，不敢再坐航班」，又指「涉事女子當場就被警方帶走了」。對此，有網民稱：「我們是同一航班，下來後，我們15個就沒上飛機，不敢坐了。」、「我下機改簽明天的機票好了。」

adblk5

香港快運航空發言人回應內媒稱，1月28日，原定由香港前往常州的UO272航班，在香港國際機場滑行期間，因機上一名乘客提出緊急要求，航機按既定程序折返並返回停機位。航班返回停機位後，按照標準安全及保安程序安排所有乘客下機，並進行所需的安檢；航機其後亦完成全面檢查，並確認符合再次出發的安全標準。UO272航班於1月28日晚上8時30分起飛。香港快運正為選擇於昨天不繼續行程的乘客作出妥善安排，包括提供其他航班選項。

2025全球最佳航空公司排名榜 2025全球最佳航空公司排名榜：25.嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia) 2025全球最佳航空公司排名榜：24.毛里裘斯航空 (Air Mauritius) 2025全球最佳航空公司排名榜：23.喀里多尼亞航空 (Air Calin) 2025全球最佳航空公司排名榜：22.荷蘭皇家航空公司 (KLM) 2025全球最佳航空公司排名榜：21.法國航空 (Air France) 2025全球最佳航空公司排名榜：20.斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：19.越南航空 (Vietnam Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：18.星宇航空 (STARLUX Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：17.泰國國際航空 (Thai Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：16.加勒比海航空 (Air Caraibes) 2025全球最佳航空公司排名榜：15.墨西哥航空 (Aero Mexico) 2025全球最佳航空公司排名榜：14.全日空 (ANA) 2025全球最佳航空公司排名榜：13.維珍航空 (Virgin Atlantic) 2025全球最佳航空公司排名榜：12.斐濟航空 (Fiji Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：11.長榮航空 (EVA Air) 2025全球最佳航空公司排名榜：10.土耳其航空 (Turkish Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：9.阿提哈德航空 (Etihad) 2025全球最佳航空公司排名榜：8.澳洲航空 (Qantas) 2025全球最佳航空公司排名榜：7.日本航空 (Japan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：6.阿聯酋航空 (Emirates) 2025全球最佳航空公司排名榜：5.新加坡航空 (Singapore Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：4.國泰航空 2025全球最佳航空公司排名榜：3.紐西蘭航空 (Air New Zealand) 2025全球最佳航空公司排名榜：2.卡塔爾航空 (Qatar) 2025全球最佳航空公司排名榜：1.大韓航空 (Korean Air)

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵襟撈早餐！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務