香港飛常州航班延誤逾3小時 女乘客要求下機稱「飛機要爆炸」(有片)

內地社交平台周三(28日)有網民稱，自己乘坐飛機在進入起飛跑道時，一名女乘客突大叫「飛機要爆炸，要求下機」，頓時引發慌亂，導致飛機折返，乘客下機，航班重新安全檢查，結果航班延遲3個多小時。
【睇片】
四分之一乘客恐慌放棄登機
據報航班屬於香港飛常州的香港快運UO272航班，原計劃周三下午5時40分起飛，晚上8時05分抵達常州。最終飛機延誤到9時20分起飛，11時24分抵常州。影片發布者稱，當晚11時45分，航班安全抵達常州機場，耽誤了3個多小時，「有四分之一的旅客被嚇走了，不敢再坐航班」，又指「涉事女子當場就被警方帶走了」。對此，有網民稱：「我們是同一航班，下來後，我們15個就沒上飛機，不敢坐了。」、「我下機改簽明天的機票好了。」
香港快運航空發言人回應內媒稱，1月28日，原定由香港前往常州的UO272航班，在香港國際機場滑行期間，因機上一名乘客提出緊急要求，航機按既定程序折返並返回停機位。航班返回停機位後，按照標準安全及保安程序安排所有乘客下機，並進行所需的安檢；航機其後亦完成全面檢查，並確認符合再次出發的安全標準。UO272航班於1月28日晚上8時30分起飛。香港快運正為選擇於昨天不繼續行程的乘客作出妥善安排，包括提供其他航班選項。