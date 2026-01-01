香港飛常州航班延誤逾3小時 女乘客要求下機稱「飛機要爆炸」(有片)

四分之一乘客恐慌放棄登機

據報航班屬於香港飛常州的香港快運UO272航班，原計劃周三下午5時40分起飛，晚上8時05分抵達常州。最終飛機延誤到9時20分起飛，11時24分抵常州。影片發布者稱，當晚11時45分，航班安全抵達常州機場，耽誤了3個多小時，「有四分之一的旅客被嚇走了，不敢再坐航班」，又指「涉事女子當場就被警方帶走了」。對此，有網民稱：「我們是同一航班，下來後，我們15個就沒上飛機，不敢坐了。」、「我下機改簽明天的機票好了。」