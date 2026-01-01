5歲仔見媽媽暈倒　強忍恐懼施救求援　爸爸一回家即令網民痛心(有片)

山東一位人母在家突然暈倒，年僅5歲的兒子發現後，強忍眼前恐懼，一邊趕緊聯絡爸爸求救，一邊按媽媽教的急救方法，為媽媽施救。直到爸爸回家，他的眼淚再控制不住，放聲大哭，令一眾網民我見猶憐。

綜合《新浪新聞》、《齊魯晚報》等內地媒體報道，事發於本月19日，山東一位媽媽在家中因低血糖發作突然昏厥，從椅上倒地不起，當時她5歲的兒子見狀，先走到媽媽身旁輕聲呼喚和輕輕搖晃，發現媽媽毫無反應後，立即衝去拿電話，準確致電父親告知：「媽媽暈倒了」。掛線後，孩子沒有怠慢，立即按父母平日教導的方法，先小心扶正母親的頭部，再專注以小手搓揉母親的手和掐人中等。過了一會，媽媽悠悠轉醒，惟虛弱得未能移動，孩子就聽著媽媽的指示去做連串應急處理，寸步不離，直至爸爸趕回家，孩子再也按捺不住緊張恐懼的情緒，立即崩潰大哭。