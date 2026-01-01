5歲仔見媽媽暈倒　強忍恐懼施救求援　爸爸一回家即令網民痛心(有片)

山東一位人母在家突然暈倒，年僅5歲的兒子發現後，強忍眼前恐懼，一邊趕緊聯絡爸爸求救，一邊按媽媽教的急救方法，為媽媽施救。直到爸爸回家，他的眼淚再控制不住，放聲大哭，令一眾網民我見猶憐。
綜合《新浪新聞》、《齊魯晚報》等內地媒體報道，事發於本月19日，山東一位媽媽在家中因低血糖發作突然昏厥，從椅上倒地不起，當時她5歲的兒子見狀，先走到媽媽身旁輕聲呼喚和輕輕搖晃，發現媽媽毫無反應後，立即衝去拿電話，準確致電父親告知：「媽媽暈倒了」。掛線後，孩子沒有怠慢，立即按父母平日教導的方法，先小心扶正母親的頭部，再專注以小手搓揉母親的手和掐人中等。過了一會，媽媽悠悠轉醒，惟虛弱得未能移動，孩子就聽著媽媽的指示去做連串應急處理，寸步不離，直至爸爸趕回家，孩子再也按捺不住緊張恐懼的情緒，立即崩潰大哭。
網民：孩子一哭，我也沒忍住……
影片曝光後引起大批網民激讚男童臨危不亂、冷靜處理，有大批網民亦為小孩感到心痛表示：「他一哭，我也沒忍住……」，有人指：「小小年紀，承受了巨大的壓力」、「小朋友好棒，當時他心裡該多麽恐懼呀」、「寶寶真勇敢」，雖然有部分人認為男童應第一時間致電112(如本港緊急報案電話999)，但更多的網民認為他已做得很好，亦有不少網民建議家長應引以為鑑，提前教導孩子基本應急知識。
不過，對於影片中孩子所做的掐人中、扎指尖等方法，並非科學有效的急救方法，建議遇到低血糖或不明原因暈倒事件，應第一時間撥打急救電話召喚救護車，並判斷事主呼吸和脈搏狀況，需要時應進行心肺復甦，並等待專業醫護到場處理。