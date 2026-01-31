熱門搜尋:
中國
出版：2026-Jan-31 15:15
更新：2026-Jan-31 15:15

施紀賢遊上海豫園欣賞燈會　即買「滬上名點」蝴蝶酥

施紀賢遊上海

施紀賢遊上海

英國首相施紀賢（Keir Starmer）28至31日訪問中國，結束北京行後他30日抵達上海。他在細雨中參觀擁有460多年歷史的豫園，不僅欣賞燈會、遊覽園林，還體驗了「滬上名點」蝴蝶酥。

根據《上觀新聞》、《中新網》等內媒，施凱爾一行當日下午前往上海豫園，邊參觀邊聽工作人員介紹豫園歷史文化，，同時不忘與路人親切打招呼。這位英國首相還在九曲橋旁的綠波廊，用身上的人民幣買了一盒48元（約53.9港元）的蝴蝶酥。

「奇秀甲於東南」

內媒稱，這一幕讓人回想起40年前的歷史時刻。1986年，英國女王伊利沙白二世（Elizabeth II）訪問上海時，曾在豫園湖心亭一邊品茶嚐點心，一邊欣賞江南絲竹。

據介紹，豫園由明代造園名家張南陽設計並參與施工，整座園林規模宏偉、景色秀美。歷代文人給予豫園「奇秀甲於東南」、「東南名園冠」等美譽。

近年來，豫園商城集聚古香古色的建築、民俗燈會、「老字號」商鋪等，吸引鍾情漢文化、穿古風服裝的「Z世代」，以及慕名而來的外國遊客。2026上海豫園燈會已登場，開啟為期36天的「海派年味盛宴」。今年燈會首次突破傳統地理邊界，延伸至BFC外灘金融中心等多區域，形成「六區一體」新格局。

全面戰略夥伴關係

施紀賢是8年來首位訪問中國的英國首相。他29日在北京與國家主席習近平會晤。根據中國官方的發布，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。

結束與習近平會談後，施紀賢接受隨行媒體採訪時稱，中英舉行一場「非常好」、富有成效、極具建設性的會談，取得貨真價實的具體成果。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

