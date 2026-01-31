施紀賢遊上海豫園欣賞燈會　即買「滬上名點」蝴蝶酥

英國首相施紀賢（Keir Starmer）28至31日訪問中國，結束北京行後他30日抵達上海。他在細雨中參觀擁有460多年歷史的豫園，不僅欣賞燈會、遊覽園林，還體驗了「滬上名點」蝴蝶酥。

根據《上觀新聞》、《中新網》等內媒，施凱爾一行當日下午前往上海豫園，邊參觀邊聽工作人員介紹豫園歷史文化，，同時不忘與路人親切打招呼。這位英國首相還在九曲橋旁的綠波廊，用身上的人民幣買了一盒48元（約53.9港元）的蝴蝶酥。

「奇秀甲於東南」

內媒稱，這一幕讓人回想起40年前的歷史時刻。1986年，英國女王伊利沙白二世（Elizabeth II）訪問上海時，曾在豫園湖心亭一邊品茶嚐點心，一邊欣賞江南絲竹。