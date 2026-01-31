寧夏七旬翁心臟不適就診　醫院報告稱患宮內早孕極離譜

寧夏吳忠市人民醫院近日發生醫療烏龍事件。一名73歲男性因心臟不適前往該醫院就診，然而線上查詢檢測報告時卻發現，除了心臟相關檢查外，還莫名多出一份婦科檢查報告結果，指該名患者「宮內早孕」，引發家屬對醫院專業性的強烈質疑。 詳細描述子宮大小 根據《瀟湘晨報》等內媒，網友爆料，該名患者為其同事的父親。在這份荒誕的婦科檢查報告中，明確標註患者為73歲男性，但檢查結果卻寫上「宮內早孕：不除外胚胎停育可能」，並詳細描述子宮大小、妊娠囊等婦科相關內容。

有內媒致電該醫院，院方回應稱可能是系統推送問題。當地衛健委則回應表示，已關注到該情況，相關科室正在核實中。

「影像存儲與傳輸系統故障」 吳忠市人民醫院30日正式發布情況說明並道歉。院方稱，經查，患者陳某於1月22日15時09分到超聲波影像科就診，在檢查結束後當場給予紙本檢查報告單，報告資訊無誤。 醫院又稱，為方便患者線上查閱檢查報告，於1月29日上傳電子檢查報告：「因當日醫院醫學影像存儲與傳輸系統故障且工作人員審核把關不嚴，導致電子報告單訊息錯誤。」院方已第一時間向患者致歉。同時全面排查同期所有電子報告，將徹底整改，杜絕此類事情發生。