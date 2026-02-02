內地春運今日開始，為期40天。在北京，早上陸續有大批乘客帶同行李抵達北京西站，有市民帶同北京特產食物和禦寒衣物回鄉過年，表示以往也是春運初期回鄉，今年人流不算特別擠擁。有市民希望及早回家準備過年，因此購買首日車票。
有市民在春運首天到其他省市旅遊，戴上新年頭飾上車，感受農曆新年氛圍。他認為人流較以往多，需要提前很多日搶購車票。
全國鐵路料發送旅客5.4億人次
國鐵集團客運部服務質量處發言人郭柳明表示，今年春運全國鐵路預計發送旅客5.4億人次，每日平均發送1348萬人次，較去年同期增長5%，預計客流高峰日分別為本月13日、年廿六，以及本月23日、年初七，最高可開行旅客列車超過1.4萬列。當局在主要高鐵幹線安排夜間高鐵1000多列，統一在開車前5天開售。今年又首次推出為60歲以上長者旅客提供人工電話購票服務，並推出互聯網誤購車票限時免費退票的新政策。
2月14日為高峰
北京西站黨委副書記崔琳說，單計這車站預計發送旅客515.5萬人，首日發送14.5萬名旅客，本月14日為高峰日，預計發送旅客23.6萬人。她指出，北京西站在其中一個候車室門口增設一個母嬰室，又為旅客提供行李搬運服務，減輕旅客攜帶大件行李的負擔。
北京西站客運車間黨總支副書記王琳娜說，車站有候車室為年老、年幼、患病、殘疾和懷孕旅客提供重點服務，預計春運期間每日有700多人，包括為輪椅旅客提供一對一接送上下車服務；候車室進行全面升級改造，設置兒童娛樂區、敬老候車區和輪椅候車區等，滿足重點旅客需求。
