內地春運今日開始，為期40天。在北京，早上陸續有大批乘客帶同行李抵達北京西站，有市民帶同北京特產食物和禦寒衣物回鄉過年，表示以往也是春運初期回鄉，今年人流不算特別擠擁。有市民希望及早回家準備過年，因此購買首日車票。

有市民在春運首天到其他省市旅遊，戴上新年頭飾上車，感受農曆新年氛圍。他認為人流較以往多，需要提前很多日搶購車票。