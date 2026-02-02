廚師冒充「解放軍機師」與100女性關係曖昧 勒索一女子20萬

近日發生冒充解放軍機師的騙案，一名女子與一名自稱「空軍戰鬥機機師」的男子交往，卻被詐騙20萬人民幣，而這名男子真正身份是一名23歲廚師，他還同時與一百名女性關係曖昧，從中挑選落手對象。

《央視新聞》報道，警方指出，這名陳姓女子經人介紹，認識這名自稱「現役空軍機師」的徐姓男子，雙方交往不久，一個名為「白雨」的陌生帳號突然聯絡陳女，聲稱擁有其私密影片，並以此勒索20萬人民幣。驚慌之下，陳女與徐男商量，決定湊齊款項，由徐男出面交付。