廚師冒充「解放軍機師」與100女性關係曖昧 勒索一女子20萬

近日發生冒充解放軍機師的騙案，一名女子與一名自稱「空軍戰鬥機機師」的男子交往，卻被詐騙20萬人民幣，而這名男子真正身份是一名23歲廚師，他還同時與一百名女性關係曖昧，從中挑選落手對象。
《央視新聞》報道，警方指出，這名陳姓女子經人介紹，認識這名自稱「現役空軍機師」的徐姓男子，雙方交往不久，一個名為「白雨」的陌生帳號突然聯絡陳女，聲稱擁有其私密影片，並以此勒索20萬人民幣。驚慌之下，陳女與徐男商量，決定湊齊款項，由徐男出面交付。
款項交出後不久，徐男與「白雨」雙雙失聯，陳女察覺異常，立即報警處理。警方深入追查發現，整件事件根本是精心設計的「詐騙劇本」，「介紹人、男友以及勒索者，其實都是同一個人，徐男從頭到尾自導自演。」
男子自導自演騙局
不僅如此，警方調查顯示，徐男真實身分為一名廚師，從未服過兵役。他從非法渠道購買多套軍裝，並從網路下載軍人訓練照片後改圖，包裝成自己過「軍人生活」，以此博取陳女信任。
警方進一步查扣其手機與通訊紀錄，發現徐男同時與超過一百名女性保持曖昧聯繫，從中篩選落手對象。警方直言：「這是典型的複合型詐騙手法。」目前徐男已因涉嫌敲詐勒索罪、冒充軍人招搖撞騙罪，遭控方起訴。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章