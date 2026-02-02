玩具水槍螺絲母被指為槍枝零件 五金廠老闆被判有期徒刑4年不服上訴

江蘇省南通市一間五金工廠，生產了1746個螺絲帽被認定為「槍枝零件」，老闆遭被判處有期徒刑4年，但老闆父親喊冤，表示這批螺絲帽是玩具商訂製，要裝在「玩具水彈槍」上，已提出上訴。

綜合傳媒報道，62歲的馬姓老闆父親表示，這間五金廠他開了20多年，主要製造五金零配件，其子大學畢業後接手經營。為順應市場需求，工廠從6、7年前轉型生產瞄準鏡配件，因為南通市是全球最大的槍用瞄準鏡生產地，但因政策禁槍，產品全數外銷。