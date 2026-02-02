玩具水槍螺絲母被指為槍枝零件 五金廠老闆被判有期徒刑4年不服上訴

江蘇省南通市一間五金工廠，生產了1746個螺絲帽被認定為「槍枝零件」，老闆遭被判處有期徒刑4年，但老闆父親喊冤，表示這批螺絲帽是玩具商訂製，要裝在「玩具水彈槍」上，已提出上訴。
綜合傳媒報道，62歲的馬姓老闆父親表示，這間五金廠他開了20多年，主要製造五金零配件，其子大學畢業後接手經營。為順應市場需求，工廠從6、7年前轉型生產瞄準鏡配件，因為南通市是全球最大的槍用瞄準鏡生產地，但因政策禁槍，產品全數外銷。
大學指非槍械主要零件
豈料2022年6月，警察突襲工廠，帶走一批螺絲帽，警方認定1977個螺帽中，有1746個為「槍枝零件」，並以此對起訴其子。當時他解釋，這批螺帽是玩具商訂製，用於「玩具水彈槍」，案件審理時，警方雖進行螺絲帽與AR-15槍管互換測試，但多次失敗。西南政法大學司法鑑定中心也認定，螺絲帽為金屬緊固件，用途廣泛，並非槍械主要零件。
但法院都未採納這些意見，判處其子4年有期徒刑，他不服當庭提出上訴。老父無奈地說，如今他健康狀況越來越差，仍努力營救兒子，打官司更要花大量金錢，最傷心的是，就讀小學的孫女每次問起父親去向，他只能說「爸爸去偏遠的國家工作」，如今他盼二審判決有轉機，重拾往日生活。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章