《名偵探柯南》30周年聯乘變辱華　中國代理澄清仍惹不滿

日本人氣動漫《名偵探柯南》為紀念30周年，與另一日本人氣漫畫的《我的英雄學園》在上周末（1月31日）宣布聯乘活動，豈料因為《我英》過去曾被指「辱華」，連帶只是合作的《柯南》都變「辱華」。內地的代理商在上周末雖然急發澄清，指是日方的品牌友好合作，但卻仍被內地媒體及網民抨擊。

《柯南》在上星期六公布與《我英》合作，並在社交平台發放雙方的合作畫像，分別由《我英》的作者堀越耕平繪畫《柯南》，《柯南》作者青山剛昌就畫《我英》主角綠谷出久。不過在網上立即遭到中國網民的批評，指《柯南》與《我英》的聯乘是不尊重中國的讀者。事緣於《我英》曾組的一個登場人物，被指採用了與舊日本731部隊的人物及相關事件有關的名字，被網民形容為「辱華」，故此在內地角色扮演（cosplay）者都會遭到襲擊及指控辱華。