蝴蝶蘭｜年宵花王全中國1/3產自佛山 年產5000萬株

農曆新年將至，各地的年宵市場陸續上場，市民亦準備挑選鮮花，期望新年「花開富貴」，全年好景。當中，蝴蝶蘭因為外表優雅，一直為大眾所愛，有「年宵花之王」的美譽。

你知道嗎？佛山蝴蝶蘭的品種與銷情，連續多年登上央視新聞，肯定了「中國蝴蝶蘭之都」的地位。究竟佛山的蝴蝶蘭有甚麼過人之處？

位於佛山市南海區里水鎮的水上花市，是全國僅有的特色花市，每年都提前於傳統花市開市前舉行，雖為期僅數天，卻掀開了佛山市年宵花市的序幕。